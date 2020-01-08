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Кореличские энергетики дарят не только свет, но и подарки детям

09.01.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Новый год – время волшебства и исполнения желаний и, конечно, время доброты. Особенное значение этот праздник имеет для особенных деток. Несмотря на непростую судьбу, они, как и все дети, верят в добрую сказку и волшебство и ждут своего Дедушку Мороза.

Кореличские энергетики дарят не только свет, но и подарки детям

Для трех юных кореличчан Дедом Морозом и Снегурочкой стали работники Кореличских электросетей и Кореличской РО ОО «Белорусский союз женщин». Сразу трое детей с инвалидностью Влад Ханько, Максим Герасимович и Ника Ламан получили подарки, о которых давно мечтали.

– Мы с коллегами собрали достаточно большую сумму – 530 рублей, – делится заместитель начальника Кореличских электрических сетей филиала «Лидские электрические сети» РУП «Гродноэнерго» Иван Лежень. – Сразу решили помочь семье нашего сотрудника, а затем еще двум семьям. Каждому ребенку купили подарок и сладости.

Кореличские энергетики дарят не только свет, но и подарки детям

К выбору подарков энергетики подошли с умом. Не стали покупать что-то на свой вкус, а узнали у родителей, в чем нуждаются их дети. Например, у Влада Ханько компьютерное кресло было совсем старым. Теперь он наслаждается играми и фильмами в новом, удобном. Максиму Герасимовичу скоро исполнится три года. Летом он будет кататься на новом велосипеде. Для Ники Ламан купили тоже необходимый подарок. Это ортопедические качели.

Кореличские энергетики дарят не только свет, но и подарки детям

Во время новогодних праздников каждый из нас может стать волшебником. Все, что нужно, – принять участие в благотворительной акции «Наши дети». Не откладывайте доброе дело на потом.

Елизавета АЙКЯН
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Теги: Гродно
 
 
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Новый год – время волшебства и исполнения желаний и, конечно, время доброты. Особенное значение этот праздник имеет для особенных деток.
 
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