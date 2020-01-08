Кореличские энергетики дарят не только свет, но и подарки детям

Источник материала: Полымя

Новый год – время волшебства и исполнения желаний и, конечно, время доброты. Особенное значение этот праздник имеет для особенных деток. Несмотря на непростую судьбу, они, как и все дети, верят в добрую сказку и волшебство и ждут своего Дедушку Мороза.





Для трех юных кореличчан Дедом Морозом и Снегурочкой стали работники Кореличских электросетей и Кореличской РО ОО «Белорусский союз женщин». Сразу трое детей с инвалидностью Влад Ханько, Максим Герасимович и Ника Ламан получили подарки, о которых давно мечтали.

– Мы с коллегами собрали достаточно большую сумму – 530 рублей, – делится заместитель начальника Кореличских электрических сетей филиала «Лидские электрические сети» РУП «Гродноэнерго» Иван Лежень. – Сразу решили помочь семье нашего сотрудника, а затем еще двум семьям. Каждому ребенку купили подарок и сладости.





К выбору подарков энергетики подошли с умом. Не стали покупать что-то на свой вкус, а узнали у родителей, в чем нуждаются их дети. Например, у Влада Ханько компьютерное кресло было совсем старым. Теперь он наслаждается играми и фильмами в новом, удобном. Максиму Герасимовичу скоро исполнится три года. Летом он будет кататься на новом велосипеде. Для Ники Ламан купили тоже необходимый подарок. Это ортопедические качели.





Во время новогодних праздников каждый из нас может стать волшебником. Все, что нужно, – принять участие в благотворительной акции «Наши дети». Не откладывайте доброе дело на потом.

Елизавета АЙКЯН

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