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Минчанин вымогал деньги за интимные фотографии у молодого человека
10.01.2020 08:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В конце октября прошлого года в милицию обратился минчанин, который рассказал, что у него вымогают деньги за интимные фото. Об этом
22-летний минчанин в одной из соцсетей познакомился с мужчиной и выслал ему свои фотографии в обнаженном виде. Тот, представившись милиционером, стал требовать деньги за нераспространение фотографий.
Молодой человек передал новому знакомому 300 рублей, но тот опять потребовал деньги. Минчанин заплатил еще часть суммы и обратился в милицию.
«Милиционером» оказался 20-летний неработающий минчанин, ранее судимый за вымогательство. Он рассказал, что таким образом надеялся подзаработать. Часть полученных денег он успел потратить.
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22-летний минчанин в одной из соцсетей познакомился с мужчиной и выслал ему свои фотографии в обнаженном виде. Тот, представившись милиционером, стал требовать...
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