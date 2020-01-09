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Минчанин вымогал деньги за интимные фотографии у молодого человека

10.01.2020 08:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В конце октября прошлого года в милицию обратился минчанин, который рассказал, что у него вымогают деньги за интимные фото. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

22-летний минчанин в одной из соцсетей познакомился с мужчиной и выслал ему свои фотографии в обнаженном виде. Тот, представившись милиционером, стал требовать деньги за нераспространение фотографий.

Молодой человек передал новому знакомому 300 рублей, но тот опять потребовал деньги. Минчанин заплатил еще часть суммы и обратился в милицию.

«Милиционером» оказался 20-летний неработающий минчанин, ранее судимый за вымогательство. Он рассказал, что таким образом надеялся подзаработать. Часть полученных денег он успел потратить.

 
 
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22-летний минчанин в одной из соцсетей познакомился с мужчиной и выслал ему свои фотографии в обнаженном виде. Тот, представившись милиционером, стал требовать...
 
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