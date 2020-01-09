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Март какой-то. Погода в Бресте в выходные

10.01.2020 08:12 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Теплая погода в Бресте сохранится и в выходные, обещает pogoda.by.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

11 января, в субботу, днем до +6°С, к вечеру до +7°С. Все время будет лить дождь.

В воскресенье, 12 января, до +7°С, но будет дуть порывистый ветер.

Хороших вам выходных!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Брест
 
 
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Теплая погода в Бресте сохранится и в выходные.
 
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