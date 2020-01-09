Март какой-то. Погода в Бресте в выходные

Источник материала: Tut.by

Теплая погода в Бресте сохранится и в выходные, обещает pogoda.by.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

11 января, в субботу, днем до +6°С, к вечеру до +7°С. Все время будет лить дождь.

В воскресенье, 12 января, до +7°С, но будет дуть порывистый ветер.

Хороших вам выходных!

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