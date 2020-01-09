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Март какой-то. Погода в Бресте в выходные
10.01.2020 08:12 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Теплая погода в Бресте сохранится и в выходные,
11 января, в субботу, днем до +6°С, к вечеру до +7°С. Все время будет лить дождь.
В воскресенье, 12 января, до +7°С, но будет дуть порывистый ветер.
Хороших вам выходных!
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Теплая погода в Бресте сохранится и в выходные.
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