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В Могилеве задержали женщину, которую после пожара хотят выселить соседи. Дверь она открыла лишь ОМОНу

10.01.2020 17:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве задержана женщина, на которую жалуются соседи из-за четвертого по счету пожара в ее квартире. Последнее возгорание произошло 1 января, квартира женщины выгорела, а соседние закопчены, как и весь подъезд. Правда, задержали могилевчанку не за это — а за уклонение от возмещения расходов, затраченных государством на содержание ее ребенка, который находится на гособеспечении.


Пожар в квартире на 3-м этаже в многоэтажке на улице Королева произошел 1 января. Жильцов подъезда эвакуировали, несколько детей и взрослых попали в больницу с отравлением продуктами горения.

Пожар в квартире 41-летней могилевчанки, по словам соседей, уже четвертый. Первые три, правда, были не такими серьезными — тлели постельное белье и матрас. А после этого возгорания соседи говорят, что боятся за жизни свои и детей, — а ну как все повторится. И просят милицию, чиновников обезопасить несколько десятков людей от женщины, которую, по их мнению, уже ничего не спасет.

«Она угрожает нам, детям». После пожара жители дома в Могилеве добиваются выселения асоциальной соседки

После пожара прошло 9 дней, но в подъезде все равно ощущается стойкий запах гари, смешанный с хлоркой — это жильцы уже неделю пытаются привести в порядок общие площади, чтобы убрать последствия пожара. Владелица квартиры в этом не участвует.

В ЖЭУ жильцам рассказали, что ремонт в подъезде может быть произведен только за счет жильцов — таков закон. И ремонт коммунальники сделать готовы. А жильцы предварительно согласились выплачивать по 8−10 рублей в месяц в течение полугода, чтобы избавиться от следов пожара.


Дверь квартиры, где произошел пожар. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

В своих квартирах соседи по подъезду заклеили все выходы вентиляции, живут и спят практически с распахнутыми настежь окнами, чтобы выветрить запах гари. У кого есть возможность, временно съехали жить в другое место: от запаха дыма тошнит, взрослые переживают за здоровье детей.

В момент пожара, говорят жильцы дома, хозяйка квартиры и ее сожитель были сильно пьяны. Сосед снизу Даниил добавляет, что дверь спасателям женщина открывала с бутылкой водки в руке, а уже на улице, когда всех эвакуировали, оба сокрушались, что в квартире остались еще две бутылки, которые они не успели выпить.

8 января в квартиру женщины пытались попасть участковый милиционер, сотрудники МЧС, коммунальники — безуспешно. Квартира была заперта изнутри, но никто на стук не отозвался. На предложение жильцов подъезда вскрыть дверь или вызвать вышку и попасть в квартиру через балкон им ответили отказом — это незаконно. Представительница ЖЭУ пояснила, что квартира приватизирована, коммунальные услуги оплачены, так что и оснований для выселения женщины нет.

9 января, рассказывают жильцы, к квартире погорелицы приехал ОМОН, хотел выбить дверь, но женщина тут же отозвалась и открыла сама. Ее задержали.

— Она подвергнута административному аресту за уклонение от возмещения расходов, затраченных государством на содержание ребенка, находящегося на государственном обеспечении, — пояснил TUT.BY официальный представитель УВД Могилевского облисполкома Дмитрий Игнатович.

Он пояснил, что 41-летняя могилевчанка из-за этого состоит на профилактическом учете в Ленинском РОВД Могилева и по этой же причине не раз привлекалась к уголовной ответственности, в том числе отбывала наказание в местах лишения свободы.

В квартире на улице Королева могилевчанка жила с ноября 2018 года, была трудоустроена. В 2019 году соседи на нее в милицию не жаловались, подчеркнул Дмитрий Игнатович. Впервые это произошло после пожара: могилевчане собрали подписи и направили обращение начальнику УВД Могоблисполкома.

«…гражданка является прямым источником угрозы нашей безопасности. В связи с вышеизложенным, руководствуясь абзацем 6 статьи 44 Конституции Республики Беларусь: „Осуществление права собственности не должно противоречить общественной пользе и безопасности, наносить вреда окружающей среде, историко-культурным ценностям, ущемлять права и защищаемые законом интересы других лиц“, мы, нижеподписавшиеся, просим вас оградить нас от гражданки С. любым из возможных способов, таких как: заключение под стражу, направление на принудительное лечение от алкоголизма, принудительное отселение, иное установленное законодательством РБ. Считаем, что гражданка С. представляет прямую угрозу жизни и здоровью всем жителям нашего подъезда», — написали они в обращении.

По словам соседей, задержана соседка на 15 суток. Но возникла еще одна проблема. Жильцы дома говорят, что ее сожитель — человек непредсказуемый, более 10 лет провел в колонии за тяжкое преступление. Соседи боятся, что мужчина начнет мстить. Они сейчас обсуждают возможность установки видеокамер в подъезде.

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Теги: Могилев
 
 
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Некоторые семьи до сих пор не могут жить в квартирах из-за стойкого запаха гари.
 
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