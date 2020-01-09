 Вновь получили новогодние и рождественские подарки воспитанники Сенненскай школы-интерната

Источник материала: Голас Сененшчыны

В рамках акции ”Наши дети” учреждение образования посетили председатель областного Совета депутатов Владимир Терентьев, возглавляющий областную организацию РОО “Белая Русь”, и представители первички «Белой Руси» “Витебскоблгаза”, которые подарили необходимую в хозяйстве школы-интерната стиральную машину.





Заместитель генерального директора «Витебскоблгаза» Светлана Волкова вручила руководителю детского учреждения Леониду Козлову сертификат на 10 тысяч рублей, которые будут использованы на покупку детской мебели и спортивного инвентаря.





В этот день в школу-интернат приехали и другие гости, среди которых были начальник главного областного управления информации и по делам молодёжи Витебского облисполкома Геннадий Егоров, начальник управления культуры облисполкома Пётр Подгурский, председатель Сенненского райисполкома Василий Чередник, председатель Сенненского районного Совета депутатов Михаил Вилюго.





Встреча прошла в праздничной тёплой обстановке. Гости не в первый раз посетили школу-интернат. С её коллективом их связывает многолетняя дружба, поэтому о жизни в интернатном учреждении они знают не понаслышке. Гости пожелали ребятам успехов в учёбе и реализации своих планов на будущее. А убедиться в том, что в общем тёплом и дружном доме живут талантливые дети, приехавшие могли, посетив выставку «Навагодні вернісаж”. С интересом они рассматривали продукцию, изготовленную в мастерских учреждения образования.

Сладкие подарки ребятам вручили артисты художественной самодеятельности «Витебскоблгаза», которые выступили с небольшим концертом. В ответ юные артисты представили праздничную программу «В гостях у Деда Мороза».





Владимир Терентьев рассказал о ходе акции «Наши дети». Он отметил, что прошли сотни праздничных мероприятий, кроме того, детей посещали на дому. Только «Белой Русью» организовано около 50 различных мероприятий. Кроме госучреждений и общественных организаций к акции присоединились предприятия различной формы собственности, и их число растёт. Дети получили подарки на сотни тысяч рублей. Ни один ребёнок не остался без внимания.

Татьяна БУРАКОВА.

Фото автора.