«Властям молиться на этот народ надо». Как живут под Лиозно, где еще не дали зарплату за октябрь, а потом оставили и без «детских»

Источник материала: Tut.by

Многодетная семья Сергея и Риммы Котиковых из деревни Замшино Лиозненского района встретила этот Новый год безрадостно. В кошельке и на карточке совсем не было денег: местный колхоз еще не рассчитался с долгами по зарплате даже за октябрь, не выплатили и детское пособие. Поэтому двух дочек родители были вынуждены отправить в Витебск, к тете, которая живет побогаче. Самого младшего в семье, полугодовалого сына, Римма покормила детским питанием, взрослые поужинали картошкой и салом и в десятом часу вечера легли спать. Но и после новогодних праздников хозяйство не спешило выдать мужу зарплату, а ей — «детские». «Мне даже не за что купить ребенку смесь и подгузники», — плакала звонившая на TUT.BY сельчанка. Мы съездили в деревню Замшино и узнали, как там живут люди.



Римма Котикова с детьми

«У моих детей украли Новый год»

У Риммы Котиковой — четверо детей. Старшему Роману — 22 года, он живет и работает в Витебске. Ульяне — 12 лет, Варваре — 4, а самому маленькому, Серафиму — полгода.

Глава семьи, Сергей Котиков, работает в ОАО «Рубежница» механизатором.

Доход сельчан состоит из пособия на детей — это 540 рублей, — и зарплаты Сергея. Но с ее выплатой, по словам хозяйки дома, постоянные проблемы.



Ульяна и Серафим



На руках у мамы Серафим и Варя. Кстати, девочка совсем не любит сладости. «Говорит, зачем мне ваши конфеты, дайте мне сала», — смеется Римма

— В уборочную у мужа «чистыми» выходит где-то 1000 рублей. Не в уборочную — поменьше. Но зарплату работникам «Рубежницы» в последнее время задерживают и разбивают на две-три части. Так, 25 декабря Сергею дали 12% от остатка зарплаты за октябрь! Получил он 85 рублей. Почти вся сумма — около 80 рублей, тут же и ушла: рассчитались за установку газа в доме.

Получается, что к Новому году семья осталась без денег. Вся надежда была на детское пособие.

— Я позвонила директору хозяйства 31 декабря. Спросила, получу ли пособие. Он мне сказал: «Где я тебе возьму деньги?». Чтобы не выдали детское пособие на Новый год — такое впервые. И я на эмоциях заявила директору: «Тогда я ставлю вас в известность, что вы просто украли у моих детей Новый год. Есть такой Гринч — похититель Рождества. А вы — похититель Нового года». Без ничего на праздник остались не только мы, но и многие другие семьи, — говорит Римма.

Супруги придумали, как спасти праздник хотя бы дочкам:

— 31 декабря я позвонила сестре Ларисе в Витебск и попросила забрать к себе Улю с Варей, чтобы Новый год был хотя бы у них. Лариса с моим старшим сыном Романом приехали и забрали девочек. Мы с мужем сварили картошки, порезали сала — мы держим четырех поросят. Даже шампанского не было. Поужинали и легли спать. Где-то в 21.30 уснул Серафим, вслед за ним и мы. Вот такой был Новый год.

«Перед Новым годом пригрозили забастовкой»

31 декабря в «Рубежнице», как смеются сельчане, едва не случилась маленькая «революция»:

— Люди пришли к конторе и стали требовать: или вы даете нам деньги к Новому году, или мы пишем заявления за свой счет и не выходим на работу до 3 января — на время выходных в стране. И пусть коровы стоят недоеные. Или пусть их доит начальство. Типа забастовка у нас такая. Тогда в семь часов вечера директор где-то нашел деньги. И доярки, и сторожа получили в кассе наличкой кто по 40−50 рублей, кто — по 100. Директору пришлось пойти людям навстречу. Потому что он знал, что если эта ферма, на которой все держится, станет — будет плохо. Но моему мужу 31 декабря денег не дали. Директор сказал, что он уже получил аванс 25 декабря.

4 января у дочки Ульяны был день рождения. Но мать даже не смогла позвонить в Витебск и ее поздравить: все телефоны в семье были заблокированы из-за задолженности. Поздравила уже позже, когда мобильные удалось оплатить.





Многодетная мать старается найти выход в любой ситуации:

— Когда после Нового года у меня не осталось ни одного памперса, пошла к молодой соседке, попросила у нее три штуки. Она, спасибо огромное, дала десять. Брата попросила, чтобы съездил в Лиозно и купил Серафиму пачку смеси. Он тоже не отказал.

Женщина надеялась, что хозяйство выдаст деньги после праздников, 3 января.

— Но этого не случилось. Я все понимаю: у колхоза нет средств. Но кто поймет меня? Дети — самое дорогое, что у меня есть. Если государству покажется, что что-то в семье не так, то приехать и забрать детей опека может за пять минут. Или поставить в СОП. Слава богу, к нам никаких претензий никогда еще не было. Но вместе с тем государство не заботит, что сегодня ел мой малыш. Конечно, как бы тяжело ни было, еда в доме есть всегда. Сегодня, например, это курица, макароны. Если надо, я раздобуду еду с неба, сама не съем — но дети голодать не будут.



Семья живет в доме матери Риммы. Он требует основательного ремонта. «Хотим переехать в Лиозно, собрали документы на очередь на квартиру», — говорит многодетная мать

«Начальство должно молиться на этот народ»

Римма рассказывает, что женская доля на селе нелегкая:

— Когда ходила беременная Варварой, работала до семи месяцев. А когда забеременела Серафимом, пока был маленький срок, и телок гоняла за 8 км, и собирала их — по лесам бегала, однажды в болото провалилась. Так добегалась, что однажды кровотечение открылось. То есть это детское пособие я от-ра-бо-та-ла с лихвой — на двух должностях: телятницей и заведующей фермой.

Деревня Замшино когда-то была большой, а сейчас тут живет от силы 50 человек. Магазин, почту, школу, детсад, пилораму, ферму закрыли.

Много пустых домов. Есть даже целые улицы с нежилыми хатами. В том числе разрушаются около 10 коттеджей, которые, по словам местных, построили для переселенцев из Чернобыля. Но они в Замшино так и не приехали.







Разрушаются бывшие детсад и школа

— Хоть мы и выживаем, а не живем, но люди наши, несмотря ни на что, не озлобились. Все равно улыбаются, помогают друг дружке. К любому подойди — ни один в помощи не откажет. Мы, соседки, бегаем одна к одной. Я — к Ане: «Одолжи, пожалуйста, сахара». Потом она ко мне: «Римма, налей стакан подсолнечного масла». Здесь — так, да. А по-другому нельзя. Да властям молиться на этот народ надо! Я на собраниях в колхозе так начальству и говорю.

«Грамотами мужа детей не накормишь»

Римма с гордостью рассказывает, что ее муж-комбайнер на хорошем счету в хозяйстве:

— Он от зари до зари на работе, мы с детьми его почти не видим. В прошлом году Сергей занял второе место по району за уборку зерновых. Ему за это дали премию — 80 рублей. Но получил он 75, так как 5 рублей удержали на налог. А еще тогда ему подарили «марковские» ботинки. Но даже не удосужились поинтересоваться размером ноги. Сергей носит 45−46-й, а ему дали 43-й. Хорошо, что ботинки подошли моему брату, а так бы валялись зря. А, еще же дали почетную грамоту. Как же без нее! Но грамотами мужа детей не накормишь.



Глава многодетной семьи Сергей Котиков работает механизатором в ОАО «Рубежница»

Женщина говорит, что мужчины не хотят работать в местном хозяйстве: большинство уезжает на заработки в Россию, до которой от Лиозно рукой подать, кто-то ищет работу в других местах.

— Почему почти все механизаторы из колхоза убежали? Да потому что людям нужна стабильная зарплата: много у кого дети учатся в вузах платно, ходят в школу или сад. В прошлом году было у нас тут собрание с участием главы района. Я встала — а живот уже большой был, — и говорю начальству: «А вы в курсе, что люди здесь детей в сад не водят, потому что за него платить нечем?». На том же собрании подняли вопрос: что делать, если нечем заплатить за свет? Как жить без света, если придут и обрежут его? Так начальники нам тогда посоветовали: мол, вы можете позвонить энергетикам и попросить, чтобы вам не отключали электричество за неуплату. Самим не смешно?



Римма говорит, что грамотами мужа детей не накормишь

Сергей Котиков рассказывает, что летом с выплатой зарплаты все не так плохо: несколько месяцев ее даже выдавали всю и сразу. Но ближе к осени стали задерживать и рассчитываться частями.

— Мне кажется, это частично связано с тем, что в хозяйстве часто меняются директора: за последние 2 года сменились четверо. Нынешний — Сергей Петрович, уходил, потом снова пришел к нам. Люди выживают благодаря тому, что держат поросят, еще какое-то хозяйство. Картошка и сало и спасают нас от голода.

Директор: «Аванс был всем — если хотели, могли сделать новогодний стол»

Директор ОАО «Рубежница» Сергей Иванов говорит TUT.BY, что такая ситуация в хозяйстве сложилась из-за того, что образовалась задолженность.



Директор ОАО «Рубежница» Сергей Иванов показывает новый комплекс для телят, который скоро должны открыть

— Теперь задолженность погашена, и прямо сегодня, 9 января, мы выплатим все детские пособия за декабрь. В сумме это где-то 4200 рублей. Пособия получат семь семей, из них три — многодетные. Кроме того, сегодня же даем аванс работникам за октябрь. В целом выплатим 43% октябрьской зарплаты. Думаем, как закрыть задолженность по зарплате за октябрь полностью, а также за ноябрь. Вопрос решается на уровне области.

Руководитель говорит, что у «Рубежницы» нет спонсоров в лице богатых предприятий, но колхоз «крутится, как может»:

— Хозяйство наше — не банкрот, на оздоровлении. Я работаю здесь с октября. Да, уходил, потом вернулся — это правда. Сейчас вместе с работниками делаем все, что от нас зависит, стараемся, работаем ежедневно, доим коровок, сдаем молоко. Строим новые комплексы для скота, скоро будем вводить в эксплуатацию. Должно приехать к нам на открытие этих объектов руководство области.

— А что вы чисто по-человечески думаете о том, что у людей не было на Новый год денег и они встречали праздник с одной картошкой и салом?

— Я старался дать людям хоть что-то — все-таки Новый год, и хотелось, чтобы они отметили его в семейном кругу, оплатили электроэнергию и другие счета. Аванс выдали всем работникам без исключения: кому-то — 25 декабря, кому-то — 31 декабря. И можно было сделать, при желании, стол. Для детей купили сладкие подарки. Хорошие, я считаю: вес — более килограмма, и там 31 наименование конфет. Деньги на детские пособия ждали, но, к сожалению, они до Нового года не поступили.

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