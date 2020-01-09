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Против Чуденцова возбуждено новое уголовное дело - о сексуальных связях с несовершеннолетними

10.01.2020 17:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Следственном комитет сообщают, что в отношении журналиста Владимира Чуденцова возбуждено еще одно уголовное дело — по факту насильственных действий сексуального характера в отношении заведомо несовершеннолетнего (ч. 2 ст. 167 УК). В деле несколько эпизодов: первый эпизод — заявление жителя Витебской области, который рассказал «Нашай ніве» о том, что 15 лет назад Чуденцов совершил в отношении него половое преступление, второй эпизод — действия сексуального характера с молодым человеком, которому не было 16 лет, инцидент произошел в 2016 году.


Фото: facebook.com/chudentsov

Проведена доследственная проверка по размещенному на сайте «Нашай нівы» сообщению о совершении Владимиром Чуденцовым в 2005 году насильственных действий сексуального характера. По результатам проверки в отношении Чуденцова возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК (насильственные действия сексуального характера в отношении заведомо несовершеннолетнего), санкция статьи предусматривает наказание от 5 до 13 лет лишения свободы.

К уголовному делу приобщены материалы проверки в отношении Чуденцова по иному факту совершения им в 2016 году действий сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. Также следователями проверяются мотивы трудоустройства Владимира Чуденцова в 2006 году кочегаром котельной в одну из школ-интернатов для детей с особенностями развития и неоднократные факты поиска им через социальные сети и сайты знакомств несовершеннолетних, сообщает СК.

Напомним, Владимир Чуденцов был задержан 23 ноября 2019 года в Бресте, журналист ехал на поезде из Минска в Варшаву. Таможенники нашли в его сумки сверток с марихуаной, на следующий день при обыске квартиры, в которой Чуденцов жил с матерью, правоохранители нашли еще два пакетика с тем же запрещенным веществом.

Журналисту предъявлено обвинение в хранении и перевозке через границу наркотиков, по данному обвинению ему грозит до 7 лет лишения свободы. Свою вину он не признал, отказался дать показания. Адвокат Александр Галиев сообщил TUT.BY, что последний раз встречался с Владимиром 9 января, обвинение по новому уголовному делу на тот момент ему предъявлены не были. Также, по словам защитника, Чуденцов ни разу не допрашивался по подозрению в половых преступлениях.

Следователи обращаются к гражданам, пострадавшим от противоправной деятельности Владимира Чуденцова или владеющим информацией о вышеуказанных происшествиях, с просьбой обратиться в УСК по городу Минску по телефонам 8 (017) 389 55 55 и 8 (017) 389 54 12.

 
Теги: сайт знакомств, знакомства
 
 
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Следователи проверяют причину, по которой журналист в 2006 году устроился работать кочегаром в детдом.
 
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