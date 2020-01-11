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В Лиде по факту жестокого обращения с коровой милиция проводит проверку

11.01.2020 23:08 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Милиция в Лиде проводит проверку по факту жестокого обращения с животным. По ее результатам будет дана правовая оценка. Об этом сообщает «Лидская газета».

— В ходе мониторинга сети интернет был установлен факт противоправных действий на территории одного из предприятий, которое располагается в промышленной зоне по улице Толстого, — рассказал начальник отдела внутренних дел Лидского райисполкома Дмитрий Уляшко.

На место выезжала следственно-оперативная группа. По факту проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка.

— Также на данный момент устанавливаются свидетели произошедшего. Граждан, располагающих информацией, просим обратиться в ближайшее подразделение милиции или по телефону 102, — добавил начальник Лидского РОВД.

Напомним, 10 января в социальных сетях появилось видео, снятое, предположительно, в промышленной зоне по улице Толстого в Лиде. На нем привязанную за одну ногу тросом к грузовику корову перетягивают через бетонный забор и она падает на асфальт. Животное не успевает подняться, как двое мужчин дают сигнал водителю, и машина дальше тащит корову по асфальту. Корова пыталась вырваться и брыкалась, но ее тащили как минимум несколько десятков метров. Пользователи соцсетей возмутились таким обращением с животным.

 
 
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- Также на данный момент устанавливаются свидетели произошедшего. Граждан, располагающих информацией, просим обратиться в ближайшее подразделение милиции или по...
 
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