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В Лиде по факту жестокого обращения с коровой милиция проводит проверку
11.01.2020 23:08 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Милиция в Лиде проводит проверку по факту жестокого обращения с животным. По ее результатам будет дана правовая оценка. Об этом сообщает
— В ходе мониторинга сети интернет был установлен факт противоправных действий на территории одного из предприятий, которое располагается в промышленной зоне по улице Толстого, — рассказал начальник отдела внутренних дел Лидского райисполкома Дмитрий Уляшко.
На место выезжала следственно-оперативная группа. По факту проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка.
— Также на данный момент устанавливаются свидетели произошедшего. Граждан, располагающих информацией, просим обратиться в ближайшее подразделение милиции или по телефону 102, — добавил начальник Лидского РОВД.
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- Также на данный момент устанавливаются свидетели произошедшего. Граждан, располагающих информацией, просим обратиться в ближайшее подразделение милиции или по...
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