В Лиде по факту жестокого обращения с коровой милиция проводит проверку

Источник материала: Tut.by

Милиция в Лиде проводит проверку по факту жестокого обращения с животным. По ее результатам будет дана правовая оценка. Об этом сообщает «Лидская газета» .

— В ходе мониторинга сети интернет был установлен факт противоправных действий на территории одного из предприятий, которое располагается в промышленной зоне по улице Толстого, — рассказал начальник отдела внутренних дел Лидского райисполкома Дмитрий Уляшко.

На место выезжала следственно-оперативная группа. По факту проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка.

— Также на данный момент устанавливаются свидетели произошедшего. Граждан, располагающих информацией, просим обратиться в ближайшее подразделение милиции или по телефону 102, — добавил начальник Лидского РОВД.

Напомним, 10 января в социальных сетях появилось видео , снятое, предположительно, в промышленной зоне по улице Толстого в Лиде. На нем привязанную за одну ногу тросом к грузовику корову перетягивают через бетонный забор и она падает на асфальт. Животное не успевает подняться, как двое мужчин дают сигнал водителю, и машина дальше тащит корову по асфальту. Корова пыталась вырваться и брыкалась, но ее тащили как минимум несколько десятков метров. Пользователи соцсетей возмутились таким обращением с животным.