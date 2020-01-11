В Финляндии внедряют дневной сон на работе. Время сна оплачивается

«Заставить себя расслабиться трудно, но под руководством тренера это становится гораздо проще даже в середине дня. Инструктор в этой ситуации на вес золота, потому что он помогает сделать эту ментальную паузу, отправиться в мини-отпуск на полчаса», — цитирует РИА Тиину Вайнио из центра Sofia Future Farm, организующего эти «занятия».

К выводу о пользе дневного сна (он составляет от 30 до 60 минут в зависимости от фирмы и распоряжения руководства) профсоюзы Хельсинки пришли после того, как среди работников различных компаний были проведены опросы. Люди рассказывали об усталости на рабочем месте, физическом дискомфорте (боли в спине и суставах при сидячей работе) и желании поскорее покинуть рабочее место под конец дня.

Многие федеральные СМИ Финляндии уже успели рассказать на страницах своих изданий о новом столичном тренде. Журналисты не исключают, что в ближайшее время привычка спать на работе (напомним, это время оплачивается, как если бы человек работал) «перекинется» и на другие города. Однако уже сейчас очевидно, что сон, который многие привыкли ассоциировать с ленью, теперь напрямую отвечает за продуктивность сотрудников компаний, а также за выгоду, успешность и конкурентоспособность этих фирм.

Источник: bigpikcha.ru