Местные жители обвязали деревья в Грушевском сквере шарфами. Узнали зачем

Источник материала: Tut.by

Местные жители хотят остановить вырубку Грушевского сквера: пишут письма в прокуратуру и собираются в суд. Чтобы привлечь внимание к проблеме, люди надели шарфики на деревья, которые планируют вырубить.





Утром воскресенья жители домов возле Грушевского сквера обвязали стволы деревьев яркими шарфиками. На улицу вышло порядка 30 человек. Никаких лозунгов, плакатов и выступлений. Взрослые собрались пообщаться и поиграть с детьми, кто-то катается на велосипеде или выгуливает собаку, молодые мамы прогуливаются с колясками.

Местный житель Антон Матвейчик с 2019 года пишет обращения по поводу того, что сквер урезают. Он показывает фрагмент кадастровой карты с границами участка заказчика строительства «Датч стар» — видно, что земли собственника проходят по Грушевскому скверу.

Но, по действующему проекту детального планирования, никакой застройки на месте сквера быть не должно.



На фрагменте кадастровой карты (верхнее изображение) красным цветом обозначены границы выделенного участка для застройки. На изображении ниже желтым цветом в проекте детального планирования выделен Грушевский сквер









— Было несколько нарушений со стороны Мингорисполкома. Сначала исключили часть сквера, то есть, сокращение территории было незаконным решением, после этот участок выделили заказчику строительства в нарушение проекта детального планирования. Это зона сохранения, здесь не должно быть стройки.

Матвейчик действует через прокуратуру, на одно из писем ему ответили, что нарушений нет.

По словам собеседника, застройщик постепенно переносит забор и вскоре огородит территорию для вырубки.













— Буквально вчера забор стоял за деревьями, а теперь его перенесли на территорию сквера, видимо, скоро они уберут стоянку и тогда уже огородят весь участок. Есть опасения, что они все заберут, — говорит Матвейчик.

Сейчас Грушевку окружает плотная застройка, ближайшие скверы у местных есть примерно в километре отсюда, но они совсем маленькие, а поблизости ничего не осталось.