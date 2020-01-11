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Рабочая неделя 13 января начнется с +6°С

12.01.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Преимущественно облачная погода с плюсовой температурой ожидается в Беларуси 13 января. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Рабочая неделя 13 января начнется с +6°С

В понедельник на большей части территории прогнозируются кратковременные осадки — дождь, мокрый снег. Ночью и утром местами возможен слабый гололед, на отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер западный умеренный, в ночные и утренние часы — порывистый.

Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 3 градусов, днем — 1-6 градусов тепла.

Источник: БелТА

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Теги: Гродно
 
 
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Преимущественно облачная погода с плюсовой температурой ожидается в Беларуси 13 января. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии,
 
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