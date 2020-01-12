Все врут календари. Погода в Гомеле на неделе

Источник материала: Tut.by

Январь продолжает ставить рекорды. На этой неделе снова нетипичная для середины зимы погода — плюсовая температура, дожди, а по утрам и вечерам туманы.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Итак, по данным pogoda.by, в ближайшие дни никаких метеорологических потрясений в Гомеле не предвидится.

В понедельник и вторник +4°С и дожди.

В среду до плюс пяти, без осадков, но ветер — порывами до 12 м/с.

В четверг и пятницу на пару градусов прохладнее, зато без дождей.

Хорошей недели, несмотря ни на что, друзья!

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