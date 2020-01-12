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Все врут календари. Погода в Гомеле на неделе

13.01.2020 07:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Январь продолжает ставить рекорды. На этой неделе снова нетипичная для середины зимы погода — плюсовая температура, дожди, а по утрам и вечерам туманы.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Итак, по данным pogoda.by, в ближайшие дни никаких метеорологических потрясений в Гомеле не предвидится.

В понедельник и вторник +4°С и дожди.

В среду до плюс пяти, без осадков, но ветер — порывами до 12 м/с.

В четверг и пятницу на пару градусов прохладнее, зато без дождей.

Хорошей недели, несмотря ни на что, друзья!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Гомель
 
 
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На этой неделе снова нетипичная для середины зимы погода.
 
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