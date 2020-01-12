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Все врут календари. Погода в Гомеле на неделе
13.01.2020 07:31 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Январь продолжает ставить рекорды. На этой неделе снова нетипичная для середины зимы погода — плюсовая температура, дожди, а по утрам и вечерам туманы.
Итак,
В понедельник и вторник +4°С и дожди.
В среду до плюс пяти, без осадков, но ветер — порывами до 12 м/с.
В четверг и пятницу на пару градусов прохладнее, зато без дождей.
Хорошей недели, несмотря ни на что, друзья!
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На этой неделе снова нетипичная для середины зимы погода.
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