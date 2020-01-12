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В Лунинце в середине января расцвели примулы
13.01.2020 07:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
12 января на участке жительницы Лунинца распустилась примула, пишет
Обычно цветение примулы при теплой влажной погоде может начаться в марте, обильное цветение — с апреля по июнь. Иногда повторно этот вид цветет в сентябре.
Аномально теплая погода этой зимой стала причиной редких природных явлений: в Мозыре в конце декабря
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Обычно цветение примулы при теплой влажной погоде может начаться в марте.
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