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В Лунинце в середине января расцвели примулы

13.01.2020 07:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

12 января на участке жительницы Лунинца распустилась примула, пишет «Медиа-Полесье».


Фото: Медиа-Полесье

Обычно цветение примулы при теплой влажной погоде может начаться в марте, обильное цветение — с апреля по июнь. Иногда повторно этот вид цветет в сентябре.

Аномально теплая погода этой зимой стала причиной редких природных явлений: в Мозыре в конце декабря зацветали садовые растения, в Минской области на клумбах расцвели маргаритки и начали вылезать из земли тюльпаны, в огороде появилась зелень, а на кустах — почки.

 
 
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Обычно цветение примулы при теплой влажной погоде может начаться в марте.
 
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