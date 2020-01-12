В Лунинце в середине января расцвели примулы

Источник материала: Tut.by

12 января на участке жительницы Лунинца распустилась примула, пишет «Медиа-Полесье» .



Фото: Медиа-Полесье

Обычно цветение примулы при теплой влажной погоде может начаться в марте, обильное цветение — с апреля по июнь. Иногда повторно этот вид цветет в сентябре.

Аномально теплая погода этой зимой стала причиной редких природных явлений: в Мозыре в конце декабря зацветали садовые растения , в Минской области на клумбах расцвели маргаритки и начали вылезать из земли тюльпаны, в огороде появилась зелень, а на кустах — почки.