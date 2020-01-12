Если новорожденный кричит и плохо спит - надо ли это лечить? Задайте вопрос детскому неврологу

Источник материала: Tut.by

Онлайн-конференция «Диагностика и лечение детских неврологических заболеваний и нарушений» пройдет 14 января с 10.30 до 12.00 на информационных порталах «Здоровые люди» ( 24health.by ) и TUT.BY.

Как заметить неврологические нарушения у малышей до года и своевременно обратиться к врачу? Если новорожденный все время кричит и плохо спит — надо ли это лечить? Какие новые методы появились в лечении детей и подростков с эпилепсией и детским церебральным параличом? Что делать с участившимся головными болями у школьника? Как грамотно корректировать синдром дефицита внимания и гиперактивности? Может ли передозировка витаминами повредить нервной системе ребенка?

На ваши вопросы ответит: Леонид Валентинович Шалькевич, главный внештатный детский невролог Министерства здравоохранения, заведующий кафедрой детской неврологии БелМАПО, доцент, к.м.н.

Предварительно вопросы можно присылать на электронную почту info@24health.by или оставлять на форуме под статьей.