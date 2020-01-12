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В Серебрянке горела квартира, погиб человек

13.01.2020 09:46 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ночью с воскресенья на понедельник на проспекте Рокоссовского горела квартира, есть жертва. Об этом сообщает МЧС Минска.

Спасателям сообщили о пожаре ночью с 12 на 13 января — горела квартира по адресу проспект Рокоссовского, 18, корпус 1.

В пожаре погиб 47-летний человек. Повреждено имущество на площади два «квадрата», квартира закопчена. Причина пожара устанавливается.

 
Теги: Минск
 
 
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В пожаре погиб 47-летний человек. Повреждено имущество на площади два «квадрата», квартира закопчена.
 
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