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Старый Новый год: история, факты и традиции

13.01.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

В ночь с 13 на 14 января в России и большинстве постсоветских государств отметят Старый Новый год. Откуда взялся этот удивительный праздник и почему его популярность год от года только растет, рассказали на «МИР 24».

Старый Новый год: история, факты и традиции

Откуда взялся этот праздник

Этот дополнительный Новый год получился в результате смены порядка летоисчисления. Его стали отмечать с 1918 года, когда вместо юлианского календаря был введен григорианский, и в нашу жизнь вошло понятие «старого» и «нового» стиля.

Тот день, который веками считался первым января, «переехал» в календаре на 14 января. Для тех, кто не захотел менять привычки, он и остался праздником.

Отмечать Новый год с 13 на 14 января оказалось логичнее и для православных верующих, которые привыкли праздновать его через 6 дней после православного Рождества. А вот праздник с 31 декабря на 1 января они старались не отмечать, поскольку он выпадал на Рождественский пост, когда праздничный стол не накроешь, вина не выпьешь и не повеселишься вволю.

Старый Новый год отмечают также в Сербии, Черногории, Швейцарии, Алжире, Марокко, Тунисе и Японии.

Правда, в некоторых из перечисленных стран для этого существуют несколько иные культурно-исторические причины. Так, берберы традиционно отмечают дополнительный Новый год по собственному календарю. В Алжире берберский Новый год отмечается 12 января.

Старый Новый год: история, факты и традиции

Праздничная добавка родом из детства

У нас традиция отмечать Старый Новый год со временем не только не отмирает, а лишь набирает популярность. Если еще несколько лет назад его отмечало лишь около 43% населения, то теперь, согласно опросам, эта цифра приближается к 50%.

По мнению психологов, причина кроется в том, что мы изо всех сил стараемся продлить ускользающий праздник. Ведь в России затяжная зима и нехватка света провоцирует людей на сезонную хандру. А праздники – лучшее средство для борьбы с нею. В этом нам помогают праздничные гирлянды, разноцветные фонарики, веселая кутерьма, застолье, возможность побаловать себя вкусной едой и алкоголем. Вот мы и хватаемся за любую возможность не впадать в зимнюю депрессию, получить еще одну порцию радости и веселья.

«Длинные новогодние праздники лучше всего подходят для того, чтобы почувствовать себя детьми и побаловать нашего «внутреннего ребенка», который спрятан в душе каждого из нас, – говорит психолог Оксана Полещук. – Елка, мандарины, снег, каток, кафе, кино, возможность просто развлекаться, побыть бесшабашным, отодвинуть груз ежедневной ответственности, расслабиться, посидеть у телевизора, есть что хочется, не считая калорий, наконец, просто ничего не делать».

По словам психолога, многим из нас, на самом деле, этого не хватает, а после праздников такой недостаток ощущается наиболее остро. Поэтому Старый Новый год – желанная праздничная добавка, жертвовать которой никто не хочет.

Старый Новый год: история, факты и традиции

Загадочная русская душа

Кроме того, по мнению культурологов, в нашей культуре традиционно приветствуется все, что подтверждает мысль о загадочности русской души.

«Нашему народу в целом нравится идея, что у России свой неповторимый третий путь, – говорит эксперт Центра политических технологий, социальный психолог Алексей Рощин. – Поэтому у нас есть свой специфический праздник – Старый Новый год. Это нам позволяет чувствовать, что мы выделяемся на фоне всеобщей глобализации».

В том числе и поэтому с каждым годом в нашей стране растет популярность традиционных праздников, корни которых уходят в далекое прошлое.

«Традиции – это своего рода идентификационные коды, которые позволяют народу выжить, сохранить свою культуру и принятые в обществе образцы поведения, не раствориться под натиском иноземных культур, – говорит культуролог Анастасия Абрамова. – Особенно важно восстанавливать традиции нашего народа сейчас, когда понятие нормы все больше размывается, а образ мыслей, образцы поведения, характерные для многих других культур, осваиваются и присваиваются нашим обществом. В это время нам особенно важно искать опору в исконно народных традициях».

Старый Новый год: история, факты и традиции

Как отметить Старый Новый год

Последний из новогодних праздников – это не только желанная праздничная добавка, но и шанс встретить Новый год так, как вам бы действительно хотелось, а не так, как положено. Ведь для большинства праздник с 31 декабря на 1 января окружен множеством требований и предрассудков. Надо и накрыть непременный пышный стол, и уделить внимание родственникам, и обеспечить праздничную атмосферу, и многое-многое другое, отчего люди так устают, что не могут уже получить удовольствие. А на Старый Новый год вы, наконец, можете позволить себе провести его именно так, как вам хотелось бы для себя лично. И никаких салатов, только волшебство! Для большинства из нас Старый Новый год – это тихий, задушевный, теплый праздник. Прислушайтесь к себе, поймите чего бы вам хотелось, и постарайтесь не упустить этот шанс.

Старый Новый год: история, факты и традиции

Источник: mir24.tv

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Теги: Гродно
 
 
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В ночь с 13 на 14 января в России и большинстве постсоветских государств отметят Старый Новый год. Откуда взялся этот
 
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