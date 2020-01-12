ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

После убийства человека в Витебске прокуратура выявила нарушения при продаже настоек в аптеках

13.01.2020 11:17 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Прокуратура Витебска выявила в одной из аптек города нарушения при продаже спиртовых настоек. Факт вскрылся при выяснении причин и условий, которые способствовали одному убийству. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.


Фото: Reuters

Выяснилось, что работники аптеки не соблюдали нормы о единовременной продаже настойки боярышника, продавая ее одним и тем же лицам.

«Впоследствии факты немедицинского употребления настойки фигурантами уголовного дела непосредственно перед убийством были подтверждены при расследовании», — рассказали в прокуратуре Витебска.

По правилам Минздрава, настойки боярышника, пустырника, валерианы, календулы, а также муравьиный спирт при единовременной продаже отпускаются не более чем по одному флакону на руки. А ночью их продавать и вовсе запрещено.

По результатам проверки прокурор внес представление гендиректору аптечной сети. Сотрудников, нарушивших правила, привлекли к материальной и дисциплинарной ответственности.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оказалось, перед убийством фигуранты уголовного дела как раз и распивали настойки.
 
Новости дня
Новости общества
 
23 января личный прием граждан проведет Феликс Валентинович ЯШКОВ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
13.01.2020
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика