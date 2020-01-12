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После убийства человека в Витебске прокуратура выявила нарушения при продаже настоек в аптеках
13.01.2020 11:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Прокуратура Витебска выявила в одной из аптек города нарушения при продаже спиртовых настоек. Факт вскрылся при выяснении причин и условий, которые способствовали одному убийству. Об этом
Выяснилось, что работники аптеки не соблюдали нормы о единовременной продаже настойки боярышника, продавая ее одним и тем же лицам.
«Впоследствии факты немедицинского употребления настойки фигурантами уголовного дела непосредственно перед убийством были подтверждены при расследовании», — рассказали в прокуратуре Витебска.
По правилам Минздрава, настойки боярышника, пустырника, валерианы, календулы, а также муравьиный спирт при единовременной продаже отпускаются не более чем по одному флакону на руки. А ночью их продавать и вовсе запрещено.
По результатам проверки прокурор внес представление гендиректору аптечной сети. Сотрудников, нарушивших правила, привлекли к материальной и дисциплинарной ответственности.
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Оказалось, перед убийством фигуранты уголовного дела как раз и распивали настойки.
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