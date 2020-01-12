После убийства человека в Витебске прокуратура выявила нарушения при продаже настоек в аптеках

Источник материала: Tut.by

Прокуратура Витебска выявила в одной из аптек города нарушения при продаже спиртовых настоек. Факт вскрылся при выяснении причин и условий, которые способствовали одному убийству. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Фото: Reuters

Выяснилось, что работники аптеки не соблюдали нормы о единовременной продаже настойки боярышника, продавая ее одним и тем же лицам.

«Впоследствии факты немедицинского употребления настойки фигурантами уголовного дела непосредственно перед убийством были подтверждены при расследовании», — рассказали в прокуратуре Витебска.

По правилам Минздрава, настойки боярышника, пустырника, валерианы, календулы, а также муравьиный спирт при единовременной продаже отпускаются не более чем по одному флакону на руки. А ночью их продавать и вовсе запрещено.

По результатам проверки прокурор внес представление гендиректору аптечной сети. Сотрудников, нарушивших правила, привлекли к материальной и дисциплинарной ответственности.