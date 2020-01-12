Контрабандный караван. Трое белорусов на трех машинах пытались ввезти в Польшу более трех тысяч пачек сигарет

Источник материала: Tut.by

Около 3,2 тысяч контрабандных сигарет обнаружили польские таможенники в трех машинах, которыми управляли белорусы — в пункт пропуска «Бобровники» они въехали друг за другом. Контрабанду оценили в 48 тысяч злотых (26,5 тысячи белорусских рублей), сообщает польская налоговая служба.



Фото: podlaskie.kas.gov.pl

Таможенники решили проверить три автомобиля, которые один за другим въехали на территорию Польши. По информации сотрудников таможни, в машинах могла находиться контрабанда. И они не ошиблись.

Больше всего, около трех тысяч пачек сигарет, было в переоборудованном микроавтобусе, которым управлял 46-летний белорус. Контрабанда была спрятана в нишах в полу автомобиля.

В двух других машинах, которыми управляли 26-летний мужчина и 36-летняя женщина, таможенники нашли около 150 пачек сигарет. Они были спрятаны в крыше одного автомобиля и в топливном баке второй.



Фото: podlaskie.kas.gov.pl

Польские таможенники возбудили уголовное дело в отношении трех белорусов. Им грозит штраф.

Сигареты и микроавтобус, который был специально переделан для контрабанды, конфискованы.