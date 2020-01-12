ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Контрабандный караван. Трое белорусов на трех машинах пытались ввезти в Польшу более трех тысяч пачек сигарет

13.01.2020 17:43 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Около 3,2 тысяч контрабандных сигарет обнаружили польские таможенники в трех машинах, которыми управляли белорусы — в пункт пропуска «Бобровники» они въехали друг за другом. Контрабанду оценили в 48 тысяч злотых (26,5 тысячи белорусских рублей), сообщает польская налоговая служба.


Фото: podlaskie.kas.gov.pl

Таможенники решили проверить три автомобиля, которые один за другим въехали на территорию Польши. По информации сотрудников таможни, в машинах могла находиться контрабанда. И они не ошиблись.

Больше всего, около трех тысяч пачек сигарет, было в переоборудованном микроавтобусе, которым управлял 46-летний белорус. Контрабанда была спрятана в нишах в полу автомобиля.

В двух других машинах, которыми управляли 26-летний мужчина и 36-летняя женщина, таможенники нашли около 150 пачек сигарет. Они были спрятаны в крыше одного автомобиля и в топливном баке второй.


Фото: podlaskie.kas.gov.pl

Польские таможенники возбудили уголовное дело в отношении трех белорусов. Им грозит штраф.

Сигареты и микроавтобус, который был специально переделан для контрабанды, конфискованы.

 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Около 3,2 тысяч контрабандных сигарет обнаружили польские таможенники в трех машинах, которыми управляли белорусы.
 
Новости дня
Новости общества
 
С новыми планами в 2020 год
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
13.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика