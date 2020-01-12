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С новыми планами в 2020 год

13.01.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

С докладом о проделанной работе выступил начальник Борисовского горрайотдела Владимир Николаевич Пикуза. Также были заслушаны его заместители и ряд работников отдела по своим направлениям деятельности. В ходе встречи были рассмотрены как проблемные вопросы, так и положительные моменты в работе горрайотдела. Определены приоритетные направления работы на 2020 год.

Должное внимание было уделено обсуждению вопросов боеготовности гарнизона и укомплектованности квалифицированными кадрами, активизации пожарно-профилактической работы, популяризации здорового образа жизни среди спасателей, соблюдению дисциплины работниками гарнизона.

- В районе проведена работа на достойном уровне, - отметил Владимир Анатольевич. - Снижены показатели по количеству пожаров и гибели людей на них. А это основная наша задача. Однако, считаю, что для такого гарнизона, как Борисовский, есть ещё к чему стремиться. Ведь очевидно, что только благодаря усилиям каждого работника в коллективе возможно добиться весомых результатов в служебной деятельности и в вопросах обеспечения безопасности населения района.

- Для работников горрайотдела уходящий год был и напряжённым, и плодотворным, - подытожил начальник Борисовского гарнизона Владимир Николаевич. - Были достигнуты хорошие результаты в работе, главный из которых существенное снижение погибших людей на пожарах и общего количества пожаров по сравнению с 2018 годом. Однако имеют место быть и некоторые проблемные и нерешённые вопросы. И, чтобы достойно справиться с ними, нужно объединить общие усилия, работать слаженно и продуктивно.

В конце мероприятия Владимир Анатольевич подвел итоги работы Борисовского горрайотдела за 2019 год, ответил на все вопросы присутствующих, обратив особое внимание на задачи, стоящие перед спасателями в этом году, а также сохранение набранных темпов работы. В завершении встречи Владимир Анатольевич поздравил коллег с наступающим профессиональным праздником и пожелал успехов в предстоящей работе.

https://minobl.mchs.gov.by/novosti/293471/

 
 
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