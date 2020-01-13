«Русский мир» в маршрутках, приключения Торы, счет за парковку и пара скандалов - все за вчера

Начнем, пожалуй, это утро с рассказа о том, какой возраст для белорусов можно считать самым несчастливым. В целом, конечно, этот показатель зависит от многих моментов — в частности, высока ли средняя зарплата в стране, а также от уровня продолжительности жизни, — так что если вы айтишник или олигарх, делайте скидку на погрешность.
А мы тем временем посмотрели, как ведет себя официальный Минск в крупных международных конфликтах: о-о-о-очень нейтрально, стараясь не давать им оценку, не занимать ничью сторону, но и не обижать важного стратегического или (а чаще — и) торгового партнера, участвующего в нем. Таких ситуаций у Беларуси за последние 10 лет было немало. Чей Крым? Едина ли Грузия? А Сербия? Давайте вспомним, как наша страна реагирует на серьезные конфликты у соседей и в мире.
Банки снова начинают выпускать карточки БЕЛКАРТ. Но вот карта учащегося пока, увы, не появится.
Что слышно о «мегзит»? Вчера королева Елизавета II собрала в Сандрингемском дворце высокопоставленных членов королевской семьи, чтобы обсудить будущую роль герцога и герцогини Сассекских. Сбор членов монаршей семьи называют «Сандрингемским саммитом». На нем присутствовали принц Чарльз, принц Уильям и принц Гарри, Меган присоединилась к беседе по телефону. Давайте расскажем, что обсуждали, к чему пришли и что сказала королева.
ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ
Вот это ситуация! Из-за невнимательности семья получила счет за парковку в Национальном аэропорту Минск на сумму большую, чем они потратили на отдых в Египте! Давайте расскажем, как так вышло и как не попасть так же.
Скандал в музее. 11 января художница организовала встречу в Национальном художественном музее, где рассказала около 100 посетителям о творчестве художницы Зои Литвиновой, выставка работ которой там сейчас проходит. После мероприятия сотрудники музея попросили… оплатить проведение экскурсии. Что было дальше — расскажем здесь.
А как там наш оскандалившийся ресторан «Лебяжий»? Вот здесь пиарщик Денис Блищ объясняет, почему все, что произошло, — это карма, а вот здесь мы с вами узнаем, что пиарщица, из-за которой все и произошло, «уволена еще вчера».
В Бобруйске впервые за последние десятилетия по улицам ходила свеженаписанная Тора — свиток с текстом Пятикнижия, или первая часть Библии, главный сакральный предмет в иудаизме. Ну как ходила — ее, конечно, носили, и для этого временно даже перекрыли движение транспорта. Потому что это особое и крайне важное событие в жизни иудейской общины. Смотрите сами, как торжественно и красиво это было.
Видели, как в Молодечно мужчина встречал жену из роддома? Взял баян, созвал друзей с гитарами и барабанами — и понеслось… Но на самом деле не только повеселился, но и важные слова сказал: «Чтобы отношения были хорошими, в них нужно вкладываться. И здесь речь не только про то, что я такой молодец, устроил концерт у роддома, а дома не могу поменять доче подгузник. Оно должно проявляться во всем».
Кстати, сегодня у нас пройдет онлайн-конференция с детским неврологом (наверное, самым популярным в Минске!) — так что если у мам и пап младенцев есть к нему вопросы, вам сюда.
Если вы ездите в минских маршрутках, то могли заметить, что по телевизорам, висящим в автомобиле, крутят ролики про Россию. Российские новости, «уникальная природа России», праздничные дни России и т.п. Что это за «русский мир», ведь мы живем в Беларуси?!
В Гродно нашли фронтовые рисунки Василя Быкова — и это очень круто. До этого считалось, что все оригиналы фронтовых набросков писателя сгорели в конце войны вместе с вещмешком.
О СПОРТЕ
Видели, какие чудеса творят на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе наши ребята?! Вчера вплоть до последнего огневого рубежа масс-старта Ира Кривко претендовала не просто на медаль, а на золото, а наши мужчины на протяжении всей эстафеты наступали на пятки титулованным норвежцам, немцам и французам. Вот здесь все подробности.
Следим за белорусскими гандболистами — они уверенно стартовали на чемпионате Европы в Австрии и прошли групповой этап. Болеем за вас, ребята, так держать!
А вот вам белорусский хоккей… в шоколадках. SPORT.TUT.BY решил узнать, во сколько шоколадок «Президент Эксклюзив» (помните, при чем они здесь?) обходятся зарплаты хоккеистов минского «Динамо» в сезоне 2019/2020, сколько в шоколадках выручили «зубры» на переходе одного из своих лидеров Тему Пулккинена в московское «Динамо», а также сравнил стоимость шоколадки с ценой за билет на матч команды и ценами на свитер и шарф. Забавно получилось.
Ну и эксклюзивное интервью нового тренера БАТЭ! Что ждет команду в этом сезоне, читайте здесь.