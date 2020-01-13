«Русский мир» в маршрутках, приключения Торы, счет за парковку и пара скандалов - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Начнем, пожалуй, это утро с рассказа о том, какой возраст для белорусов можно считать самым несчастливым . В целом, конечно, этот показатель зависит от многих моментов — в частности, высока ли средняя зарплата в стране, а также от уровня продолжительности жизни, — так что если вы айтишник или олигарх, делайте скидку на погрешность.



Фото: @aleksei_a11, instagram.com

ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ





Страшная трагедия произошла в Минской области: 11-летняя девочка погибла в ванной, заряжая телефон . А мы напоминаем, какие простые правила нужно соблюдать , чтобы с вами такого кошмара никогда не случилось.

произошла в Минской области: 11-летняя девочка погибла в ванной, . А мы напоминаем, , чтобы с вами такого кошмара никогда не случилось. В Лос-Анджелесе объявили номинантов премии « Оскар-2020 ». Как думаете, у какого фильма больше всего номинаций ?

». Как думаете, ? Что слышно о «мегзит»? Вчера королева Елизавета II собрала в Сандрингемском дворце высокопоставленных членов королевской семьи, чтобы обсудить будущую роль герцога и герцогини Сассекских. Сбор членов монаршей семьи называют «Сандрингемским саммитом». На нем присутствовали принц Чарльз, принц Уильям и принц Гарри, Меган присоединилась к беседе по телефону. Давайте расскажем, что обсуждали , к чему пришли и что сказала королева .

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

Вот это ситуация! Из-за невнимательности семья получила счет за парковку в Национальном аэропорту Минск на сумму большую, чем они потратили на отдых в Египте! Давайте расскажем, как так вышло и как не попасть так же .





Скандал в музее . 11 января художница организовала встречу в Национальном художественном музее, где рассказала около 100 посетителям о творчестве художницы Зои Литвиновой, выставка работ которой там сейчас проходит. После мероприятия сотрудники музея попросили… оплатить проведение экскурсии. Что было дальше — расскажем здесь .

. 11 января художница организовала встречу в Национальном художественном музее, где рассказала около 100 посетителям о творчестве художницы Зои Литвиновой, выставка работ которой там сейчас проходит. После мероприятия сотрудники музея попросили… оплатить проведение экскурсии. . А как там наш оскандалившийся ресторан «Лебяжий»? Вот здесь пиарщик Денис Блищ объясняет, почему все, что произошло , — это карма, а вот здесь мы с вами узнаем, что пиарщица, из-за которой все и произошло, «уволена еще вчера».

«Лебяжий»? пиарщик Денис Блищ объясняет, почему все, что , — это карма, а мы с вами узнаем, что пиарщица, из-за которой все и произошло, «уволена еще вчера». В Бобруйске впервые за последние десятилетия по улицам ходила свеженаписанная Тора — свиток с текстом Пятикнижия, или первая часть Библии, главный сакральный предмет в иудаизме. Ну как ходила — ее, конечно, носили, и для этого временно даже перекрыли движение транспорта. Потому что это особое и крайне важное событие в жизни иудейской общины. Смотрите сами, как торжественно и красиво это было .





О СПОРТЕ

Видели, какие чудеса творят на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе наши ребята?! Вчера вплоть до последнего огневого рубежа масс-старта Ира Кривко претендовала не просто на медаль, а на золото, а наши мужчины на протяжении всей эстафеты наступали на пятки титулованным норвежцам, немцам и французам. Вот здесь все подробности .





Следим за белорусскими гандболистами — они уверенно стартовали на чемпионате Европы в Австрии и прошли групповой этап. Болеем за вас, ребята, так держать!

— они на чемпионате Европы в Австрии и прошли групповой этап. Болеем за вас, ребята, так держать! А вот вам белорусский хоккей… в шоколадках . SPORT.TUT.BY решил узнать, во сколько шоколадок «Президент Эксклюзив» ( помните, при чем они здесь ?) обходятся зарплаты хоккеистов минского «Динамо» в сезоне 2019/2020, сколько в шоколадках выручили «зубры» на переходе одного из своих лидеров Тему Пулккинена в московское «Динамо», а также сравнил стоимость шоколадки с ценой за билет на матч команды и ценами на свитер и шарф. Забавно получилось .

. SPORT.TUT.BY решил узнать, во сколько шоколадок «Президент Эксклюзив» ( ?) обходятся зарплаты хоккеистов минского «Динамо» в сезоне 2019/2020, сколько в шоколадках выручили «зубры» на переходе одного из своих лидеров Тему Пулккинена в московское «Динамо», а также сравнил стоимость шоколадки с ценой за билет на матч команды и ценами на свитер и шарф. . Ну и эксклюзивное интервью нового тренера БАТЭ! Что ждет команду в этом сезоне, читайте здесь .

Все новости понедельника, 13 января

Кстати. Если вы вдруг ждали зимы — забудьте еще на неделю. Пока будет тепло и сыро, и только в воскресенье мы, может, дождемся «крещенских морозов» — но таких, от которых то ли плакать, то ли смеяться, непонятно . А уже так хочется походить по чистому хрустящему белому снегу, а не вот этой грязи и слякоти. Кстати, если вы упорно выхаживаете для здоровья по 10 тысяч шагов в день, разочаруем — на самом-то деле они вам не нужны .

Хорошего дня, друзья!

Ваша редакция