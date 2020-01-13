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«Русский мир» в маршрутках, приключения Торы, счет за парковку и пара скандалов - все за вчера

14.01.2020 07:46 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Начнем, пожалуй, это утро с рассказа о том, какой возраст для белорусов можно считать самым несчастливым. В целом, конечно, этот показатель зависит от многих моментов — в частности, высока ли средняя зарплата в стране, а также от уровня продолжительности жизни, — так что если вы айтишник или олигарх, делайте скидку на погрешность.


Фото: @aleksei_a11, instagram.com

ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

  • Вчера стали понятны изменения по подоходному налогу на 2020 год. Проект указа устанавливает новые ставки некоторых налогов и акцизов, а также размеры налоговых вычетов и доходов, освобождаемых от подоходного налога. Давайте расскажем, что изменится для физлиц. И вы помните, кстати, кому и когда нужно заплатить подоходный за 2019-й?
  • В конце минувшей недели Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому вводится экологический налог на транзит нефти и нефтепродуктов по территории Беларуси (но это еще не все). Мы разобрались, кто будет его платить. Ну, а по тарифам на транзит российской нефти и нефтепродуктов по нашей территории Беларусь и Россия пока не договорились.
  • Вот здесь эксперты разложили по полочкам ошибки системы ПВО Ирана, которые привели к страшной трагедии — гибели украинского самолета.
  • А мы тем временем посмотрели, как ведет себя официальный Минск в крупных международных конфликтах: о-о-о-очень нейтрально, стараясь не давать им оценку, не занимать ничью сторону, но и не обижать важного стратегического или (а чаще — и) торгового партнера, участвующего в нем. Таких ситуаций у Беларуси за последние 10 лет было немало. Чей Крым? Едина ли Грузия? А Сербия? Давайте вспомним, как наша страна реагирует на серьезные конфликты у соседей и в мире.
  • Банки снова начинают выпускать карточки БЕЛКАРТ. Но вот карта учащегося пока, увы, не появится.
  • Мужчину второй раз осудили на пожизненный срок — такого в Беларуси еще не было. Помните Сергея Девкша? Его истории уже много лет, ему самому уже 48, его преступления уже давно тянули на расстрел — но расстрелять его нельзя. А в Пакистане, кстати, вчера отменили смертный приговор бывшему президенту.


  • Страшная трагедия произошла в Минской области: 11-летняя девочка погибла в ванной, заряжая телефон. А мы напоминаем, какие простые правила нужно соблюдать, чтобы с вами такого кошмара никогда не случилось.
  • В Лос-Анджелесе объявили номинантов премии «Оскар-2020». Как думаете, у какого фильма больше всего номинаций?
  • Что слышно о «мегзит»? Вчера королева Елизавета II собрала в Сандрингемском дворце высокопоставленных членов королевской семьи, чтобы обсудить будущую роль герцога и герцогини Сассекских. Сбор членов монаршей семьи называют «Сандрингемским саммитом». На нем присутствовали принц Чарльз, принц Уильям и принц Гарри, Меган присоединилась к беседе по телефону. Давайте расскажем, что обсуждали, к чему пришли и что сказала королева.

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

  • Вот это ситуация! Из-за невнимательности семья получила счет за парковку в Национальном аэропорту Минск на сумму большую, чем они потратили на отдых в Египте! Давайте расскажем, как так вышло и как не попасть так же.


  • Скандал в музее. 11 января художница организовала встречу в Национальном художественном музее, где рассказала около 100 посетителям о творчестве художницы Зои Литвиновой, выставка работ которой там сейчас проходит. После мероприятия сотрудники музея попросили… оплатить проведение экскурсии. Что было дальше — расскажем здесь.
  • А как там наш оскандалившийся ресторан «Лебяжий»? Вот здесь пиарщик Денис Блищ объясняет, почему все, что произошло, — это карма, а вот здесь мы с вами узнаем, что пиарщица, из-за которой все и произошло, «уволена еще вчера».
  • В Бобруйске впервые за последние десятилетия по улицам ходила свеженаписанная Тора — свиток с текстом Пятикнижия, или первая часть Библии, главный сакральный предмет в иудаизме. Ну как ходила — ее, конечно, носили, и для этого временно даже перекрыли движение транспорта. Потому что это особое и крайне важное событие в жизни иудейской общины. Смотрите сами, как торжественно и красиво это было.


  • Видели, как в Молодечно мужчина встречал жену из роддома? Взял баян, созвал друзей с гитарами и барабанами — и понеслось… Но на самом деле не только повеселился, но и важные слова сказал: «Чтобы отношения были хорошими, в них нужно вкладываться. И здесь речь не только про то, что я такой молодец, устроил концерт у роддома, а дома не могу поменять доче подгузник. Оно должно проявляться во всем».
  • Кстати, сегодня у нас пройдет онлайн-конференция с детским неврологом (наверное, самым популярным в Минске!) — так что если у мам и пап младенцев есть к нему вопросы, вам сюда.
  • Если вы ездите в минских маршрутках, то могли заметить, что по телевизорам, висящим в автомобиле, крутят ролики про Россию. Российские новости, «уникальная природа России», праздничные дни России и т.п. Что это за «русский мир», ведь мы живем в Беларуси?!
  • На Филиппинах — извержение вулкана, и там в аэропорту застряли в том числе и белорусские туристы. «Сначала мы подумали, что ничего страшного, но на следующий день увидели, как пепел оседает на голову, а все местные ходят в масках», — рассказывает минчанин Влад. Сегодня у ребят третья попытка улететь — пожелаем им удачи!
  • В минской панельке нашлась двухуровневая квартира на пять комнат. Это вообще как умудрились сделать-то?..
  • В Гродно нашли фронтовые рисунки Василя Быкова — и это очень круто. До этого считалось, что все оригиналы фронтовых набросков писателя сгорели в конце войны вместе с вещмешком.

О СПОРТЕ

  • Видели, какие чудеса творят на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе наши ребята?! Вчера вплоть до последнего огневого рубежа масс-старта Ира Кривко претендовала не просто на медаль, а на золото, а наши мужчины на протяжении всей эстафеты наступали на пятки титулованным норвежцам, немцам и французам. Вот здесь все подробности.


  • Следим за белорусскими гандболистами — они уверенно стартовали на чемпионате Европы в Австрии и прошли групповой этап. Болеем за вас, ребята, так держать!
  • А вот вам белорусский хоккей… в шоколадках. SPORT.TUT.BY решил узнать, во сколько шоколадок «Президент Эксклюзив» (помните, при чем они здесь?) обходятся зарплаты хоккеистов минского «Динамо» в сезоне 2019/2020, сколько в шоколадках выручили «зубры» на переходе одного из своих лидеров Тему Пулккинена в московское «Динамо», а также сравнил стоимость шоколадки с ценой за билет на матч команды и ценами на свитер и шарф. Забавно получилось.
  • Ну и эксклюзивное интервью нового тренера БАТЭ! Что ждет команду в этом сезоне, читайте здесь.

Все новости понедельника, 13 января

Кстати. Если вы вдруг ждали зимы — забудьте еще на неделю. Пока будет тепло и сыро, и только в воскресенье мы, может, дождемся «крещенских морозов» — но таких, от которых то ли плакать, то ли смеяться, непонятно. А уже так хочется походить по чистому хрустящему белому снегу, а не вот этой грязи и слякоти. Кстати, если вы упорно выхаживаете для здоровья по 10 тысяч шагов в день, разочаруем — на самом-то деле они вам не нужны.

Хорошего дня, друзья!

Ваша редакция

Сейчас, рано утром, в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Доброе утро! Начнем, пожалуй, это утро с рассказа о том, какой возраст для белорусов можно считать самым несчастливым.
 
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