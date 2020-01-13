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В Витебске в январе расцвела примула

14.01.2020 08:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Аномально теплая зима продолжает удивлять жителей Витебска — самого северного областного центра страны. В середине января на клумбах расцвела примула, из-под земли показываются ростки тюльпанов. Снимки опубликовал паблик «Типичный Витебск».


Примула. Фото: vk.com/typical_vitebsk

Примула Минске в середине января расцвели примулы. Фотофакт">расцвела также в Лунинце Брестской области и Минске.

Обычно цветение примулы при теплой влажной погоде может начаться в марте, обильное цветение — с апреля по июнь. Иногда повторно этот вид цветет в сентябре.

Нынешняя зима — аномально теплая. Так, в Витебске на вербе в декабре появились «котики». А в местном парке Мазурино горожанин во время прогулки 3 января заметил молодые зеленые побеги на кусте сирени.

В декабре в ботаническом саду в Минске цвели фиалки.

В Березинском заповеднике в начале зимы цвел первоцвет — перелеска благородная, или печеночница.


Ростки тюльпанов на даче в Витебске. Фото: vk.com/typical_vitebsk

Из-за теплой погоды перепутали поры года растения в саду у жителя Мозыря в Гомельской области: здесь в конце декабря цвели айва, набухли почки на персиковом дереве, на других растениях появились листья.

В Вилейке Минской области в конце первого зимнего месяца на клумбах расцвели маргаритки и начали вылезать из земли тюльпаны, в огороде появилась зелень, а на кустах — почки.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Аномально теплая зима продолжает удивлять жителей Витебска - самого северного областного центра страны.
 
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