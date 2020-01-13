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В Витебске в январе расцвела примула
14.01.2020 08:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Аномально теплая зима продолжает удивлять жителей Витебска — самого северного областного центра страны. В середине января на клумбах расцвела примула, из-под земли показываются ростки тюльпанов. Снимки
Примула Минске в середине января расцвели примулы. Фотофакт">расцвела также в Лунинце Брестской области и Минске.
Обычно цветение примулы при теплой влажной погоде может начаться в марте, обильное цветение — с апреля по июнь. Иногда повторно этот вид цветет в сентябре.
Нынешняя зима — аномально теплая. Так, в Витебске на вербе в декабре
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Из-за теплой погоды перепутали поры года растения в саду у жителя Мозыря в Гомельской области: здесь в конце декабря
В Вилейке Минской области в конце первого зимнего месяца на клумбах расцвели маргаритки и начали вылезать из земли тюльпаны, в огороде появилась зелень, а на кустах — почки.
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Аномально теплая зима продолжает удивлять жителей Витебска - самого северного областного центра страны.
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