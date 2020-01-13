Прокуратура: бухгалтер из Минска присвоила крупную сумму и бежала в США. Ее вернули и будут судить

Источник материала: Tut.by

Минчанку обвиняют в хищении в особо крупном размере. Она похитила более 283 тысяч рублей и улетела в США, но ее вернули в Беларусь и будут судить. Историю подробно рассказывает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на прокуратуру Октябрьского района.



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: sk.gov.by

Передано в суд уголовное дело против 37-летней минчанки. Как индивидуальный предприниматель она оказывала бухгалтерские услуги нескольким компаниям. Среди постоянных клиентов были три фирмы, специализирующиеся на поставках заграничной бытовой химии и производстве стиральных порошков.

У всех компаний был один владелец. Руководитель нашел бухгалтера в 2015 году по объявлению в интернете. К тому же выяснилось, что он хорошо знаком с ее отцом. Тот поручился за дочь, отметив, что она отличный специалист.

Работу женщины в трех компаниях никто не контролировал, так как заказчики не разбирались в этой сфере. Однажды менеджеры забили тревогу — образовывались все новые задолженности перед поставщиками сырья. Тогда работодатель поинтересовался у бухгалтера, в чем причина столь низкой прибыли. Минчанка ответила, что производство убыточное и поглощает все заработанные деньги.

Следствие установило, что с ноября 2015 года по июль 2017-го бухгалтер похитила деньги в особо крупном размере. Она вносила заведомо ложные сведения и записи в официальные документы, подделывала акты об услугах. Похищенные суммы переводила на свой счет и, чтобы этого никто не заметил, удаляла выписки о движении средств из общего доступа.

Раньше у обвиняемой не было проблем с законом.

Изобличить злоумышленницу помогла коллега — специалист по внешнеэкономической деятельности. Заподозрив неладное, вместе с руководителем она просмотрела информацию на компьютере бухгалтера и обнаружила, что та перечислила себе на счет более 283 тысяч рублей — эти деньги принадлежали компаниям. Потом это подтвердила и аудиторская проверка.

Когда бухгалтер в очередной раз пришла на работу, руководитель предъявил ей претензию. Женщина ответила, что ей очень стыдно. Хотела уйти, но ей пригрозили вызвать милицию и потребовали вернуть украденные деньги. Однако их она уже успела потратить. Бухгалтер оставила расписку, что за 10 дней вернет похищенную сумму, а еще пообещала переоформить на руководителя свой дом в Ждановичах.

Работодатель позвонил ее отцу. Тот был шокирован проступком дочери и сказал, что в кратчайшие сроки продаст принадлежащие ему склады для погашения части долга.

На следующий день бухгалтер должна была встретиться с руководителем в БРТИ, чтобы переоформить коттедж. Однако, по ее словам, документы на недвижимость случайно увез сожитель, и у нее при себе был только паспорт. Тогда мужчина потребовал нотариально оформить долговые обязательства. Женщина согласилась. Пока руководитель оплачивал госпошлину, ее и след простыл. На телефонные звонки с того момента она отвечать перестала.

Позже выяснилось, что злоумышленница спешно продала коттедж и вместе с детьми улетела в Майами, где живет ее мать.

Гражданку объявили в международный розыск. В ноябре 2019-го ее депортировали из США в Минск.

— Обвиняемая свою вину не признает, — рассказывает заместитель прокурора Октябрьского района Евгений Матюшенко. — Судить ее будут за хищение в особо крупном размере путем злоупотребления служебными полномочиями (по ч. 4 ст. 210 УК Республики Беларусь). Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Дожидаться вердикта судьи она будет в следственном изоляторе.