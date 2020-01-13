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В Витебске пройдет «Ярмарка вакансий». Если вам нужна работа - вам сюда
14.01.2020 08:06 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Витебске 16 января пройдет «Ярмарка вакансий», в которой участвуют предприятия холдинга «Марко»,
В «Ярмарке вакансий» участвуют управляющая компания холдинга «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко», фабрика «Красный Октябрь», меховой комбинат и предприятие «Витма».
На ярмарке предложат вакансии сборщика обуви, сборщика деталей и изделий, пошивщика изделий и другие.
«Витма» предложит работу для людей с инвалидностью.
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Рассказываем, где она пройдет и какие предприятия будут участвовать.
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