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В Витебске пройдет «Ярмарка вакансий». Если вам нужна работа - вам сюда

14.01.2020 08:06 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Витебске 16 января пройдет «Ярмарка вакансий», в которой участвуют предприятия холдинга «Марко», сообщает горисполком.

В «Ярмарке вакансий» участвуют управляющая компания холдинга «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко», фабрика «Красный Октябрь», меховой комбинат и предприятие «Витма».

На ярмарке предложат вакансии сборщика обуви, сборщика деталей и изделий, пошивщика изделий и другие.

«Витма» предложит работу для людей с инвалидностью.

«Ярмарка вакансий» начнется в управлении по труду, занятости и социальной защите горисполкома в 10.00 по адресу: улица Богдана Хмельницкого, 10, 2 этаж.

 
Теги: Витебск
 
 
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