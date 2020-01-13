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ИМНС рассказывает о порядке приема наличных денежных средств

14.01.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

ИМНС рассказывает о порядке приема наличных денежных средств

Управление по работе с плательщиками по Буда-Кошелевскому району  информирует, что принято постановление Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 29 ноября 2019 г. №819/16 «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 6 июля 2011 г. №924/16» (далее – постановление № 819/16).

В целях однозначного применения утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 6 июля 2011 г. № 924/16 Положения (далее –постановление № 924/16, Положение № 924/16) в отношении определения видов услуг, относящихся к бытовым, постановлением
№ 819/16 часть первая пункта 1 Положения № 924/16 дополнена бытовыми услугами и примечанием определяющим, что для целей Положения № 924/16 к бытовым услугам относятся бытовые услуги, определенные законодательством о ведении государственного информационного ресурса «Реестр бытовых услуг Республики Беларусь». Указанная норма вступает в силу через шесть месяцев после официального опубликования постановления № 819/16, а именно с 05.06.2020.

Обращаем внимание, что помимо прочего, к бытовым услугам относятся услуги по аренде либо услуги по прокату.

Соответственно, с 05.06.2020 субъектам хозяйствования, оказывающим бытовые услуги, в том числе указанные как услуги по аренде либо услуги по прокату, включенные в государственный информационный ресурс «Реестр бытовых услуг Республики Беларусь», необходимо будет использовать кассовое оборудование и платежные терминалы в соответствии с требованиями постановления № 924/16 и Положения № 924/16.

При этом необходимо отметить, что в перечень объектов (видов деятельности), в которых (при осуществлении которых) юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны установить и использовать платежные терминалы, согласно приложению 1 к постановлению № 924/16 включены объекты бытового обслуживания населения (за исключением объектов, расположенных в сельских населенных пунктах, с количеством работников, непосредственно оказывающих бытовые услуги, не более трех человек в одну смену, а также объектов бытового обслуживания населения с количеством работников, непосредственно оказывающих бытовые услуги, не более одного человека в смену).

В пункте 35 Положения № 924/16 перечислен исчерпывающий перечень случаев, когда юридические лица и индивидуальные предприниматели вправе принимать наличные денежные средства при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг и осуществлении лотерейной деятельности без применения кассового оборудования и (или) платежных терминалов. В данный перечень в отношении бытовых услуг включено оказание бытовых услуг (за исключением технического обслуживания и ремонта транспортных средств, машин и оборудования, хранения автотранспортных средств) в объектах, расположенных в сельских населенных пунктах, с количеством работников, непосредственно оказывающих такие услуги, не более трех человек в одну смену (подпункт 35.16 пункта 35 Положения № 924/16) и осуществление розничной торговли товарами в таких объектах бытового обслуживания населения (подпункт 35.17 пункта 35 Положения № 924/16). В указанных случаях юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие прием наличных денежных средств (в том числе авансовых платежей, задатка и денежных средств, принимаемых в качестве залога) при оказании бытовых услуг без применения кассового оборудования и платежных терминалов, оформляют в соответствии с законодательством каждый факт приема наличных денежных средств документом с определенной степенью защиты, информация об изготовлении и реализации бланка которого включена в электронный банк данных бланков документов и документов с определенной степенью защиты и печатной продукции. Таким документом является квитанция о приеме наличных денежных средств при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг) без применения кассового оборудования и платежных терминалов, форма которой установлена постановлением Министерства торговли Республики Беларусь от 23.08.2011 № 34 «О мерах по реализации постановления Совета Министров Республики Беларусь от 6 июля
2011 г. № 912» (далее – квитанция).

Субъектам хозяйствования, обязанным использовать кассовое оборудование и платежные терминалы, необходимо заблаговременно:

приобрести программные кассы либо кассовые суммирующие аппараты, обеспечивающие подключение к системе контроля кассового оборудования (далее – СККО).

Справочно. Информация о программных кассах, разрешенных к использованию в Республике Беларусь, размещена на сайте республиканского унитарного предприятия «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» (https://info-center.by/napravlenie-deyatelnosti/pks/informatsiya-ob-operatorakh-programmnykh-kassovykh-sistem-operator-pks-programmnykh-kassovykh-sistem);

заключить с республиканским унитарным предприятием «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» договор с пользователем программной кассы или договор на подключение кассового оборудования к СККО  (соответствующая информация размещена на сайте РУП ИИЦ https://info-center.by, https://info-center.by/napravlenie-deyatelnosti/pks/informatsiya-dlya-polzovateley-programmnykh-kass/, http://skko.by/vladeltsam/dokumenty);

заключить договор с банком-эквайером и приобрести платежный терминал (за исключением случаев, когда функции платежного терминала интегрированы в программную кассу)».

С.Л. Шугова, заместитель начальника инспекции– начальник управления по работе с плательщиками по  Буда-Кошелевскому району   

 
 
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Управление по работе с плательщиками по Буда-Кошелевскому району  информирует, что принято постановление Совета Министров Республики Беларусь и...
 
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