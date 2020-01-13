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Вывернул руку и ударил. В Барановичах ищут свидетелей нападения зайца на контролера автобуса

14.01.2020 08:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Барановичах следствие разыскивает свидетелей нападения безбилетного пассажира на контролера, сообщает районная газета «Наш край».


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Инцидент произошел в середине декабря прошлого года в городском автобусе № 21. Один из пассажиров ехал в автобусе, не оплатив проезд. Когда к нему подошла контролер-ревизор и попросила заплатить штраф за безбилетный проезд, мужчина схватил ее за кисть, резко вывернул руку, а затем ударил.

Граждан, которые стали очевидцами происшествия, просят позвонить по телефонам 8 (0163) 48-96-42, 8 (029) 798-28-38.

 
 
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