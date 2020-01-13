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В Витебском районе малыши рассказали в саду, что их бьют дома. На мать и ее мужа завели уголовные дела

14.01.2020 14:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Витебском районе возбудили уголовные дела за истязание маленьких детей их матерью и ее мужем, сообщает СК.


Фото с сайта inoyabrsk.ru

По предварительным данным, 24-летняя женщина и ее 25-летний сожитель в период времени с 1 июня по 29 ноября 2019 года систематически наносили побои двум сыновьям женщины — 3-х и 5-ти лет.

Об этом стало известно, когда дети пришли в детский сад с синяками. Они рассказали воспитателям, что между собой не дрались, их бьют мать и ее сожитель.

 
Теги: Витебск
 
 
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В Витебском районе возбудили уголовные дела за истязание маленьких детей их матерью и ее мужем.
 
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