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«Альпиниста увидела группа, которая шла на восхождение». Подробности ЧП на Эльбрусе, где спасли белоруса
14.01.2020 14:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Белорусский альпинист, которого
Как ранее сообщалось, 14 января белорусский альпинист сорвался со скалы, получил травмы и запросил о помощи. В 7.25 по местному времени его нашли спасатели Эльбрусского спасательного отряда. Пострадавшего спустили на поляну Азау и с травмой грудной клетки передали сотрудникам скорой.
Альпиниста зовут Павел, он из Минска. Перед тем, как подниматься в гору, мужчина прошел регистрацию в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде. Было это 6 января.
— Когда при регистрации он сказал, что собирается подниматься один, оперативный дежурный его всячески отговаривал, — рассказывают в отряде. — Сейчас там сплошной зимний лед, легко поскользнуться, упасть, потеряться. Но альпинист все равно пошел. Он вроде бы хотел протестировать новое оборудование и экипировку.
К тому же, говорят спасатели, сейчас на горе ветрено. Хотя погода стоит ясная, ни одного облака небе нет.
По данным пресс-службы МЧС России по Кабардино-Балкарской республике: на высоте 4800 метров (скалы Пастухова), сорвавшись во время подъема, альпинист получил травму и попросил о помощи.
В поисково-спасательном отряде уточняют: Павла спускали с высоты 5100 метров.
— Альпиниста увидела группа, которая шла на восхождение, — рассказывают спасатели. — По рации они связались с приютом, где проживали, и сообщили: в горах находится человек, которому нужна срочная помощь. А затем зимовщик этого приюта передал данную информацию нам. В 4.10 наши спасатели выехали на спасработы.
Белорусу помогали шесть спасателей. С горы его спускали на снегоходах и на руках.
— Мы передали его в Эльбрусскую участковую больницу.
Сейчас Павел находится в хирургическом отделении в больнице городе Тырныауз.
— Он чувствует себя нормально, — рассказали в больнице. — У него сотрясение и обморожение пальцев на руках и ногах.
О том, когда его выпишут, врачи пока не говорят.
— Будем смотреть по состоянию. Станет лучше, сможет улететь домой.
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«Альпиниста увидела группа, которая шла на восхождение». Подробности ЧП на Эльбрусе, где спасли белоруса
Белорусский альпинист, которого спасли на Эльбрусе, сейчас находится в больнице в городе Тырныауз в Кабардино-Балкарской республике. Мужчина, говорят врачи,...
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