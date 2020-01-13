ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Альпиниста увидела группа, которая шла на восхождение». Подробности ЧП на Эльбрусе, где спасли белоруса

14.01.2020 14:45 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Белорусский альпинист, которого спасли на Эльбрусе, сейчас находится в больнице в городе Тырныауз в Кабардино-Балкарской республике. Мужчина, говорят врачи, чувствует себя нормально.


Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Reuters

Как ранее сообщалось, 14 января белорусский альпинист сорвался со скалы, получил травмы и запросил о помощи. В 7.25 по местному времени его нашли спасатели Эльбрусского спасательного отряда. Пострадавшего спустили на поляну Азау и с травмой грудной клетки передали сотрудникам скорой.

Альпиниста зовут Павел, он из Минска. Перед тем, как подниматься в гору, мужчина прошел регистрацию в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде. Было это 6 января.

— Когда при регистрации он сказал, что собирается подниматься один, оперативный дежурный его всячески отговаривал, — рассказывают в отряде. — Сейчас там сплошной зимний лед, легко поскользнуться, упасть, потеряться. Но альпинист все равно пошел. Он вроде бы хотел протестировать новое оборудование и экипировку.

К тому же, говорят спасатели, сейчас на горе ветрено. Хотя погода стоит ясная, ни одного облака небе нет.

По данным пресс-службы МЧС России по Кабардино-Балкарской республике: на высоте 4800 метров (скалы Пастухова), сорвавшись во время подъема, альпинист получил травму и попросил о помощи.


Фото: МЧС России

В поисково-спасательном отряде уточняют: Павла спускали с высоты 5100 метров.

— Альпиниста увидела группа, которая шла на восхождение, — рассказывают спасатели. — По рации они связались с приютом, где проживали, и сообщили: в горах находится человек, которому нужна срочная помощь. А затем зимовщик этого приюта передал данную информацию нам. В 4.10 наши спасатели выехали на спасработы.

Белорусу помогали шесть спасателей. С горы его спускали на снегоходах и на руках.

— Мы передали его в Эльбрусскую участковую больницу.

Сейчас Павел находится в хирургическом отделении в больнице городе Тырныауз.

— Он чувствует себя нормально, — рассказали в больнице. — У него сотрясение и обморожение пальцев на руках и ногах.

О том, когда его выпишут, врачи пока не говорят.

— Будем смотреть по состоянию. Станет лучше, сможет улететь домой.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 72
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский альпинист, которого спасли на Эльбрусе, сейчас находится в больнице в городе Тырныауз в Кабардино-Балкарской республике. Мужчина, говорят врачи,...
 
Новости дня
Новости общества
 
Изменены критерии применения упрощенной системы налогообложения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
14.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика