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Время на добрые дела можно найти всегда. Руководство РУП «Белоруснефть-Особино» посетило ребят из социально-педагогического центра г. Буда-Кошелево

14.01.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Доброй новогодней традицией у крупнейшего предприятия Будакошелевщины стало посещение воспитанников детского социально-педагогического центра. 14 января с подарками и поздравлениями к ребятам, оставшимся без родительской опеки, приехали директор РУП «Белоруснефть-Особино» Евгений Лукомский, первый заместитель директора по птицеводству Светлана Новикова и начальник отдела идеологической работы и социального развития Юлия Слепцова.

Время на добрые дела можно найти всегда. Руководство РУП «Белоруснефть-Особино» посетило ребят из социально-педагогического центра г. Буда-Кошелево
Время на добрые дела можно найти всегда. Руководство РУП «Белоруснефть-Особино» посетило ребят из социально-педагогического центра г. Буда-Кошелево
Время на добрые дела можно найти всегда. Руководство РУП «Белоруснефть-Особино» посетило ребят из социально-педагогического центра г. Буда-Кошелево

Директор центра Инна Лукьяненко провела для гостей экскурсию по центру, рассказала о специфике работы.

Гости познакомились с условиями проживания детей, пообщались с ребятами за чашкой чая, расспросили их об учебе и увлечениях.

Время на добрые дела можно найти всегда. Руководство РУП «Белоруснефть-Особино» посетило ребят из социально-педагогического центра г. Буда-Кошелево
Время на добрые дела можно найти всегда. Руководство РУП «Белоруснефть-Особино» посетило ребят из социально-педагогического центра г. Буда-Кошелево
Время на добрые дела можно найти всегда. Руководство РУП «Белоруснефть-Особино» посетило ребят из социально-педагогического центра г. Буда-Кошелево
Время на добрые дела можно найти всегда. Руководство РУП «Белоруснефть-Особино» посетило ребят из социально-педагогического центра г. Буда-Кошелево
Время на добрые дела можно найти всегда. Руководство РУП «Белоруснефть-Особино» посетило ребят из социально-педагогического центра г. Буда-Кошелево
Время на добрые дела можно найти всегда. Руководство РУП «Белоруснефть-Особино» посетило ребят из социально-педагогического центра г. Буда-Кошелево

Ирина Палубец.

Фото автора.

 
 
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Доброй новогодней традицией у крупнейшего предприятия Будакошелевщины стало посещение воспитанников детского социально-педагогического центра. 14...
 
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