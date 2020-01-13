Время на добрые дела можно найти всегда. Руководство РУП «Белоруснефть-Особино» посетило ребят из социально-педагогического центра г. Буда-Кошелево

Источник материала: Газета Авангард

Доброй новогодней традицией у крупнейшего предприятия Будакошелевщины стало посещение воспитанников детского социально-педагогического центра. 14 января с подарками и поздравлениями к ребятам, оставшимся без родительской опеки, приехали директор РУП «Белоруснефть-Особино» Евгений Лукомский, первый заместитель директора по птицеводству Светлана Новикова и начальник отдела идеологической работы и социального развития Юлия Слепцова.









Директор центра Инна Лукьяненко провела для гостей экскурсию по центру, рассказала о специфике работы.

Гости познакомились с условиями проживания детей, пообщались с ребятами за чашкой чая, расспросили их об учебе и увлечениях.















Ирина Палубец.

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