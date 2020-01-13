Браконьер из Вилейки отправится в колонию на два года за улов рыбы на 15 тысяч рублей

Источник материала: Tut.by

14 января в Молодечно суд вынес приговор двум браконьерам за рыбалку на 15 тысяч рублей. Один из них отправится в колонию, сообщает пресс-служба суда.



Фото: gosinspekciya.gov.by

История случилась в октябре, когда на Вилейском водохранилище задержали рыбаков с огромным уловом: в сети они словили 64 особи отборного судака, 61 леща, а также 12 особей более мелкой рыбы. Всего 176 килограммов на общую сумму почти 15 тысяч рублей, сообщала Госинспекция охраны животного и растительного мира.

Как указано в приговоре, один из фигурантов уже был судим за незаконную добычу рыбы.

Суд Молодечненского района признал обоих мужчин виновными. Один из них наказан двумя годами лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания. То есть если снова не нарушит закон, то останется на свободе. А пока должен выполнить 120 часов общественно полезных работ.

Второй фигурант, которого поймали на браконьерстве не первый раз, отправится отбывать 2 года в колонию общего режима.

Оба обвиняемых оштрафованы на 2700 рублей каждый.