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В Гродно потратят почти 400 тысяч евро на спасение каштанов от моли. Бороться будут с помощью феромонов

15.01.2020 08:29 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно собираются системно бороться с минирующей молью, главным врагом конских каштанов. До сих пор лечение сводилось к санитарным рубкам, теперь же в областном центре будут реализовывать проект «Эффективные экологические решения на приграничных территориях» по программе Евросоюза «Латвия, Литва, Беларусь». Бороться с молью будут также и в литовском Друскининкае, сообщает «Зеленый портал».


Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Общая стоимость проекта — 890,7 тыс. евро, доля Друскининкайского муниципалитета — более 522 тыс, Гродно — 368,5 тыс.

Как сообщает мэрия Друскининкая, проект «собирается использовать два метода: механический (сбор листьев) и биологический (ловушка с феромонами)». Для сбора листьев закупят современные уборочные машины с технологией «пылесоса».

Также запланировали совместную акцию: в Гродно в этом году собираются посадить 80 каштанов, в Друскининкае — 30.

Еще в 2012 году инициативная группа гродненского биолога Игоря Лапехо провела мониторинг: обследовали, пересчитали каштаны в городе и пришли к выводу, что все деревья больны, а уборки листьев и ловушки для вредителей — мера недостаточная.

Экоактивисты тогда предложили свои способы борьбы с минирующей молью, но до сих пор их не применяли.

— Мы установили, что в августе центре города нет нормальных деревьев: не только каштаны, но и клены, липы в парке Жилибера, например, повреждены грибком, — говорит Игорь Лапехо.

Всего в Гродно заражены примерно две тысячи деревьев, в Друскининкае — около 400.

Самый эффективный способ борьбы с минирующей молью — химические реагенты. Деревья либо опыляют в середине мая, либо вводят внутрь ствола шприцем специальные растворы. Шприцевание — дорогой и сложный вариант, но самый безопасный, он не вызывает аллергических реакций у людей.

Проект же предполагают несколько другой способ — «феромоновую подушку». Она будет создавать своеобразный зонтик из запахов, которые привлекают мотыльков минирующей моли — но эффективность здесь не так высока, как химическая обработка.

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно собираются системно бороться с минирующей молью, главным врагом конских каштанов. До сих пор лечение сводилось к санитарным рубкам. В областном центре...
 
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