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«В шалаше зимой оставить не можем». К Зое, которая живет в Гомеле у озера, пришли чиновники. Она не рада

15.01.2020 08:22 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

К Зое, которая живет в Гомеле на берегу озера в шалаше, после публикаций проявили внимание местные чиновники. 14 января с ней встретились представители администрации Центрального района Гомеля. Они хотят ее переселить — но женщина сопротивляется.


Такой интерес Зое не по душе: она не шла на контакт с чиновниками и просила оставить ее в покое.

— Вы же понимаете, что самовольная постройка подлежит сносу. Жить там небезопасно, зима ведь, — обратились к ней представители администрации.

— Сносите, я буду спать под деревом, — по информации «Гомельскай праўды», отрезала женщина. — Сама все понимаю, не хочу всю жизнь бомжевать, но никуда не пойду.


Замглавы района Ольга Доценко до сих пор под впечатлением от встречи с Зоей. Чиновница призналась TUT.BY, что беседа с отшельницей не задалась.

— Предлагали ей помощь, но от любых предложений она категорически отказывается. По какой причине это происходит, выяснить пока не удалось. Проблема есть — и она должна решаться деликатно, потому что это ее личная жизнь и, очевидно, что у человека есть рана и важно ее не обидеть. В любом случае, на берегу реки в шалаше посреди зимы мы эту женщину оставить не можем.

— Снесете шалаш?

— А что вы предлагаете? Оставлять человека в таких условиях? Сегодня мы рассказали Зое, что в любой момент она может прийти в кризисную комнату при городском центре социального обслуживания, переночевать там и получить помощь. Сейчас мы готовы заняться оформлением ее документов, параллельно будем подыскивать варианты с жильем. Главное, чтобы она эти варианты приняла. Или, вполне вероятно — и у меня сложилось именно такое впечатление, — что помощи она ждет не от нас, а от своих близких людей, — говорит Ольга Доценко.

 
Теги: Гомель
 
 
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14 января с женщиной встретились представители администрации Центрального района Гомеля. Они хотят ее переселить - но женщина сопротивляется.
 
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