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Орда: пенсионное накопление должно стать нормой коллективных договоров

15.01.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

По мнению Михаила Орды, вопросы дополнительного пенсионного страхования остаются в числе актуальных для работников многих сфер. «Указом главы государства рекомендована эта форма пенсионного страхования, - сказал председатель ФПБ. - В зависимости от возможности предприятия, мы рекомендуем всем нашим профсоюзным организациям такую форму. Будем стараться при переговорах включать ее в коллективные договоры как норму».

Посещая ОАО «Коминтерн», председатель ФПБ ознакомился с работой профсоюзного актива, пообщался с работниками производственных цехов, поздравил коллектив с прошедшими праздниками.

Предприятие занимает лидирующие позиции по производству мужских и детских классических костюмов в республике. Здесь работают около 1,2 тыс. человек, более 90% коллектива - женщины. Продукция предприятия поставляется в Россию, Польшу, Францию, Германию и др. В качестве новинок предлагают мужские бомберы, куртки и пальто, а также женские брюки. В планах - освоить пошив мужских сорочек.

Михаил Орда отметил, что ОAO «Коминтерн» экспортоориентированное предприятие - 65-70% продукции реализуется за пределами Беларуси. «Сегодня завоевать свою нишу на рынках других стран непросто. Необходимо выпускать качественную, конкурентоспособную продукцию. Для этого необходимо, чтобы каждый вкладывался в общее дело: от рядового рабочего до всех, от кого зависит качество продукции», - подчеркнул он.

Председатель ФПБ констатировал, что в легкой промышленности в целом не лучшие времена. Есть сильная конкуренция. Причем ее составляет продукция не самого лучшего качества, завоевывая потребителя за счет цены. Во многом из-за этого качественная продукция белорусских производителей реализуется не в том объеме, в котором должна. В этих условиях «Коминтерну» удается наполнять портфель заказов, расширять ассортимент продукции.

Профсоюзный лидер страны дал положительную оценку и правозащитной линии на предприятии, где практически нет краткосрочных контрактов с работниками. «28 января вступает в силу новая редакция Трудового кодекса, предусматривающая заключение повторных контрактов с работником, к которому нет нареканий, на долгий период. На «Коминтерне» с этим проблем нет. Здесь ценят каждого. Безусловно, крепкий и слаженный коллектив дает хороший результат. Во главе предприятия стоит толковый и мудрый руководитель, который совместно с профсоюзной организаций выстраивает социальную политику на достойном уровне. Каждого человека замечают и поддерживают», - констатировал председатель ФПБ.

Свой вклад вносит и профсоюзная организация. «В целом, там, где нужна поддержка и помощь Федерации профсоюзов, делаем все возможное. Актуальные и волнующие работников разных сфер вопросы мы видим, понимаем, обсуждаем с правительством и стараемся их своевременно решать», - заключил Михаил Орда.

БЕЛТА

 
 
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Профсоюзы будут рекомендовать нанимателям включать в коллективные договоры пенсионное накопление как норму. Об этом сообщил журналистам председатель Федерации...
 
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