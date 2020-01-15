Чиновники одобрили запрет на свободную продажу никотиносодержащих смесей - «снюсов»

Источник материала: Tut.by

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли одобрили проект постановления, которое вводит ограничения и запреты на продажу изделий, в составе которых нет табака, но есть никотин, например, жевательных смесей .



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В среду, 15 января, в МАРТ прошло совещание, где обсуждали проект постановления, по которому хотят ввести ограничения и запреты на продажу изделий, в составе которых нет табака, но есть никотин. В нем участвовали представители разных ведомств. Модератором выступил Владимир Колтович, министр антимонопольного регулирования и торговли. Он отметил, что проект постановления согласован со всеми заинтересованными органами. Кроме того, с 26 декабря документ вынесли на общественное обсуждение. При этом, отметил министр, предложений, которые бы изменили подходы в работе над документом, не поступило.

— В составе этих изделий отсутствует табак, поэтому они не попадают под действие декрета № 28. Поэтому в настоящее время оборот таких изделий законодательством не регулируется, — отметил Михаил Жигало, начальник управления организации торговли и общественного питания МАРТ. — При этом изделия достаточно популярны среди населения. Преимущественно у подрастающего поколения. В итоге данный сегмент рынка сегодня активно растет и развивается.

Специалист напомнил: были случаи, когда люди травились смесями. Специалистам пришлось оперативно реагировать на ситуацию. В итоге был разработан проект постановления, который будет регулировать оборот и продажу таких изделий.

— Проект предусматривает запрет на продажу нетабачных никотиносодержащих изделий несовершеннолетним, на рынках, через интернет, по средствам разносной и комиссионной торговли, а также на открытую вкладку в витринах и торговом оборудовании, — перечислил Михаил Жигало.

Идею ввести контроль за продажей нетабачных курительных смесей поддержали и представители British American Tobacco. В итоге проект одобрили. После доработки и пересогласования документ отправят в Совмин. На это, отметил Михаил Жигало, понадобится примерно месяц.

Напомним, с февраля 2015 года в Беларуси введен запрет на производство и оборот некурительных табачных изделий, предназначенных для сосания и (или) жевания (снюс, насвай и другие).

Но в Беларуси приобрели популярность бестабачная жевательная смесь, но с содержанием никотина. Ее также называют «снюс» (потому что ее принцип употребления аналогичен употреблению снюса). Никотиносодержащая смесь свободно продается в специализированных, сетевых и онлайн-магазинах.