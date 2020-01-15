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Чиновники одобрили запрет на свободную продажу никотиносодержащих смесей - «снюсов»
15.01.2020 11:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли одобрили проект постановления, которое вводит ограничения и запреты на продажу изделий, в составе которых нет табака, но есть никотин, например,
В среду, 15 января, в МАРТ прошло совещание, где обсуждали проект постановления, по которому хотят ввести ограничения и запреты на продажу изделий, в составе которых нет табака, но есть никотин. В нем участвовали представители разных ведомств. Модератором выступил Владимир Колтович, министр антимонопольного регулирования и торговли. Он отметил, что проект постановления согласован со всеми заинтересованными органами. Кроме того, с 26 декабря документ вынесли на общественное обсуждение. При этом, отметил министр, предложений, которые бы изменили подходы в работе над документом, не поступило.
— В составе этих изделий отсутствует табак, поэтому они не попадают под действие декрета № 28. Поэтому в настоящее время оборот таких изделий законодательством не регулируется, — отметил Михаил Жигало, начальник управления организации торговли и общественного питания МАРТ. — При этом изделия достаточно популярны среди населения. Преимущественно у подрастающего поколения. В итоге данный сегмент рынка сегодня активно растет и развивается.
Специалист напомнил: были случаи, когда люди
— Проект предусматривает запрет на продажу нетабачных никотиносодержащих изделий несовершеннолетним, на рынках, через интернет, по средствам разносной и комиссионной торговли, а также на открытую вкладку в витринах и торговом оборудовании, — перечислил Михаил Жигало.
Идею ввести контроль за продажей нетабачных курительных смесей поддержали и представители British American Tobacco. В итоге проект одобрили. После доработки и пересогласования документ отправят в Совмин. На это, отметил Михаил Жигало, понадобится примерно месяц.
Напомним, с февраля 2015 года в Беларуси введен запрет на производство и оборот некурительных табачных изделий, предназначенных для сосания и (или) жевания (снюс, насвай и другие).
Но в Беларуси приобрели популярность бестабачная жевательная смесь, но с содержанием никотина. Ее также называют «снюс» (потому что ее принцип употребления аналогичен употреблению снюса). Никотиносодержащая смесь
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В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли одобрили проект постановления, которое вводит ограничения и запреты на продажу изделий, в составе...
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