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К витеблянке на балкон попал необычный голубь - персикового окраса. И вы не поверите, откуда прилетел!

15.01.2020 15:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

К витеблянке Светлане Тихоненко на Старый Новый год прилетел на балкон необычный голубь — персикового окраса. Выяснилось, что породистая птица — из Владимирской области России, пишут «Витьбичи».


Светлана работает педагогом по вокалу в колледже легкой промышленности. В тот день она была дома и готовилась к очередным занятиям. Вдруг ее внимание привлек шум на балконе. Хозяйка увидела там голубя необычного персикового окраса. Птица проголодалась и с жадностью набросилась на крошки, которые насыпала женщина.

На лапках голубя Светлана увидела два кольца. Одно — фиолетового цвета: через интернет женщина установила, что такое «украшение» обычно вешают самцам. На другом же, желтом, обозначен адрес птицы — город Кольчугино Владимирской области России.


Как могла птица залететь так далеко от родного дома? Известный витебский орнитолог Владимир Ивановский считает, что голубь, вероятно, потерял ориентацию из-за какой-нибудь непредсказуемой ситуации, например, непогоды.

По указанному на кольце телефону удалось связаться с хозяином птицы в Кольчугино. Он попросил не выпускать ее в открытый полет. Красавца-путешественника Светлана отдала витеблянину Дмитрию Морозову, который разводит голубей уже 35 лет.

 
 
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Известный витебский орнитолог Владимир Ивановский считает, что голубь, вероятно, потерял ориентацию из-за какой-нибудь непредсказуемой ситуации, например, из-за...
 
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