ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«У педагога были проблемы со здоровьем». В Добруше из окна своего кабинета выпал замдиректора лицея

15.01.2020 16:04 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Добруше из окна своего кабинета на четвертом этаже выпал замдиректора профессионального политехнического лицея. Сейчас мужчина находится в гомельской областной больнице. Его прооперировали.


Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

В УВД Гомельского облисполкома БелаПАН сообщили: ЧП произошло во вторник, 14 января, в 9.30 утра. Педагог остался жив: в тяжелом состоянии его госпитализировали.

Оперативно связаться с директором лицея у TUT.BY не получилось. По словам учащихся, им сказали, что утром замдиректора стало плохо, он открыл окно, чтобы подышать, потерял сознание и упал.

В Главном управлении образования Гомельского облисполкома TUT.BY рассказали: замдиректора находится в областной больнице.

— Много лет он работал в одном учреждении образования. Десять из них — заместителем, — рассказали в управлении. — Со слов директора, в последнее время у педагога были проблемы со здоровьем. Он обращался к врачам в связи с повышением давления. В этот день он также обращался к коллеге за таблетками.

Что именно произошло в то утро, в Главном управлении образования не говорят. В ситуации, поясняют, разбираются следственные органы, идет служебное расследование.

По данным БелаПАН, по факту инцидента милиция проводит проверку.

 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Добруше из окна своего кабинета на четвертом выпал замдиректора профессионального политехнического лицея. Сейчас мужчина находится в гомельской областной...
 
Новости дня
Новости общества
 
К витеблянке на балкон попал необычный голубь - персикового окраса. И вы не поверите, откуда прилетел!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

14.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
15.01.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика