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«У педагога были проблемы со здоровьем». В Добруше из окна своего кабинета выпал замдиректора лицея
15.01.2020 16:04 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Добруше из окна своего кабинета на четвертом этаже выпал замдиректора профессионального политехнического лицея. Сейчас мужчина находится в гомельской областной больнице. Его прооперировали.
В УВД Гомельского облисполкома
Оперативно связаться с директором лицея у TUT.BY не получилось. По словам учащихся, им сказали, что утром замдиректора стало плохо, он открыл окно, чтобы подышать, потерял сознание и упал.
В Главном управлении образования Гомельского облисполкома TUT.BY рассказали: замдиректора находится в областной больнице.
— Много лет он работал в одном учреждении образования. Десять из них — заместителем, — рассказали в управлении. — Со слов директора, в последнее время у педагога были проблемы со здоровьем. Он обращался к врачам в связи с повышением давления. В этот день он также обращался к коллеге за таблетками.
Что именно произошло в то утро, в Главном управлении образования не говорят. В ситуации, поясняют, разбираются следственные органы, идет служебное расследование.
По данным БелаПАН, по факту инцидента милиция проводит проверку.
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В Добруше из окна своего кабинета на четвертом выпал замдиректора профессионального политехнического лицея. Сейчас мужчина находится в гомельской областной...
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