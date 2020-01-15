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Кто бы мог подумать: в Бресте в разгар зимы проснулись пчелы
15.01.2020 17:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Бресте в середине января проснулись пчелы. Видеопруф разместил на своей странице брестский блогер Кирилл Кветка.
Видео:
«Погодка просто шепчет», — прокомментировал автор видео.
Пчелы, как правило, просыпаются в марте-апреле, а уходят на покой осенью, когда температура воздуха понижается до десяти градусов тепла, а то и ниже. В общей сложности пчела бодрствует около полугода, но активный медонос продолжается не больше месяца, сообщает портал
Ранее сообщалось, что еще 12 января в небе над Брестом
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Обычно они просыпаются в марте.
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