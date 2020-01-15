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Пять любопытных фактов о Могилевской области в день ее образования

15.01.2020 — Новости Общества | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

15 января 1938 года была образована Могилевская область. В честь этой даты вспомним об интересных фактах из прошлого и настоящего Приднепровского края.

Пять любопытных фактов о Могилевской области в день ее образования

  1. При проведении корректировки административных границ в 2018 году

1969 га Могилевской области отошло Минской. Та, в свою очередь, уступила 2090 га. В итоге первая стала больше на 121 га.

  1. Регион располагает одними из крупнейших в Европе запасами сырья для производства цемента, имеет значительные залежи полезных ископаемых для строительной отрасли: песка строительного и силикатного, песчано-гравийных материалов, глины кирпичной с запасами. Здесь расположены все белорусские фосфориты и самое крупное месторождение трепела — горной породы, которая применяется в производстве стройматериалов, очистке питьевой воды, минеральных добавок в корм животных и птиц.
  2. Одними из первых населенных пунктов БССР, освобожденных от нацистской оккупации в сентябре 1943 года, были районные центры Хотимск, Мстиславль, Кричев, Чериков и Краснополье. После этого 3 советские армии вышли к сильно укрепленной противником линии обороны на реке Проня, бои на которой шли до июня 1944 года.
  3. Места, создающие имидж современной Могилевщины:

 Агрогородок Александрия (Шкловский район), где проводится республиканский праздник Купалье.

Александрийское Купалье становится национальным брендом, который Беларусь намерена продвигать на самом высоком международном уровне.

Экотуркомплекс «Николаевские пруды» (Круглянский район) — это своего рода курорт выходного дня с элементами парка развлечений.

Деревня Грудичино (Быховский район). Она знаменита международным музыкально-спортивным праздником «Большая бард-рыбалка».

  1. Область имеет два речных порта: в Могилеве и Бобруйске. Основной вид их деятельности — транспортировка навалочных грузов (песка и др.). К первому так же приписан пассажирский теплоход «Волна», который в основном используется для проведения речных экскурсий.
 
Теги: Могилев
 
 
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15 января 1938 года была образована Могилевская область. В честь этой даты вспомним об интересных фактах из прошлого и настоящего Приднепровского края. При...
 
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