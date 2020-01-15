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Пять любопытных фактов о Могилевской области в день ее образования
15.01.2020 — Новости Общества | Асiповiцкi край
Источник материала: Асiповiцкi край
15 января 1938 года была образована Могилевская область. В честь этой даты вспомним об интересных фактах из прошлого и настоящего Приднепровского края.
1969 га Могилевской области отошло Минской. Та, в свою очередь, уступила 2090 га. В итоге первая стала больше на 121 га.
Агрогородок Александрия (Шкловский район), где проводится республиканский праздник Купалье.
Александрийское Купалье становится национальным брендом, который Беларусь намерена продвигать на самом высоком международном уровне.
Экотуркомплекс «Николаевские пруды» (Круглянский район) — это своего рода курорт выходного дня с элементами парка развлечений.
Деревня Грудичино (Быховский район). Она знаменита международным музыкально-спортивным праздником «Большая бард-рыбалка».
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15 января 1938 года была образована Могилевская область. В честь этой даты вспомним об интересных фактах из прошлого и настоящего Приднепровского края. При...
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