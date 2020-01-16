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Пинские пограничники сообщили об учебных стрельбах вблизи деревни Выжловичи
16.01.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Опасной является зона протяженностью 4 км от северо-западной окраины Выжловичей и далее в северо-западном направлении на ширину 2,5 км.
В Пинском погранотряде предупредили, что во избежание несчастных случаев населению находиться на данной территории в указанное время строго запрещено!
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> Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в Пинском погранотряде, 16, 17, 20, 21, 24, 27, 28 и 30 января с 8.00 до 18.00 на войсковом стрельбище вблизи населенного пункта Выжловичи...
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