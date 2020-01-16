Пинские пограничники сообщили об учебных стрельбах вблизи деревни Выжловичи

Источник материала: Полесская правда



Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в Пинском погранотряде, 16, 17, 20, 21, 24, 27, 28 и 30 января с 8.00 до 18.00 на войсковом стрельбище вблизи населенного пункта Выжловичи будут проводиться стрельбы.

Опасной является зона протяженностью 4 км от северо-западной окраины Выжловичей и далее в северо-западном направлении на ширину 2,5 км.

В Пинском погранотряде предупредили, что во избежание несчастных случаев населению находиться на данной территории в указанное время строго запрещено!





