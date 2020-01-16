«Саша, сегодня домой не вернусь». Эти ребята в красных куртках в свои выходные спасают людей

Источник материала: Tut.by

Волонтеров в ярких красных куртках с надписью «отряд быстрого реагирования» вы могли видеть на Европейских играх, Минском полумарафоне и других массовых мероприятиях. Они находятся там, чтобы оказать первую помощь, быть рядом с теми, кто попал в беду. Прежде чем стать волонтерами, они обучаются навыкам оказания первой помощи, психосоциальной поддержке, ориентированию на местности, работе с поисково-спасательным оборудованием и в условиях природных и техногенных чрезвычайных ситуаций.

Кто эти люди, готовые безвозмездно жертвовать личным временем, выходными и даже отпусками с семьей ради того, чтобы помогать незнакомцам? Вместе с ОАО «АСБ Беларусбанк» в рамках благотворительного проекта «Вектор доброты» поговорили с волонтерами из Минска и Борисова.

Справка: Первые отряды быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации появились в Беларуси в 2010 году, когда БОКК (Белорусское Общество Красного Креста) и МЧС Беларуси подписали рамочное соглашение. Собственного опыта было недостаточно, ориентировались на наработки партнеров Висагинского отряда поиска и спасения из Литвы. Сегодня в Беларуси действуют 13 отрядов быстрого реагирования: три в Гродненской области (Гродно, Волковыск, Островец), три в Витебской (Витебск, Новополоцк, Браслав), два в Минской (Минск, Борисов), два в Брестской (Брест, Лунинец) и по одному в Гомеле, Минске и Могилеве. Всего в них — 185 волонтеров. Это люди самых разных профессий (врачи, пожарные-спасатели, педагоги, программисты, продавцы, водители), а также студенты и пенсионеры.

«Я своими глазами видел прокушенный телефон»



Сергей Лиходиевский, волонтер отряда быстрого реагирования «Ислочь» Минской областной организации БОКК

— Я пришел в отряд в январе 2014-го. Помню, что стояли сильные морозы. Это был следующий год после снежного шторма «Хавьер» . Во время той непогоды на своем внедорожнике я помогал людям и видел, как параллельно слаженно и четко работает служба Красного Креста. Мне тогда тоже захотелось присоединиться к этому движению.

В первый же день в отряде Сергей получил серьезное задание: эвакуировать один из штатных вездеходов Pinzgauer, который сломался в районе Смолевичей, а потом доставить его в Минск. Уже на следующий день он дежурил на МКАД: помогал водителям, чьи автомобили глохли от морозов, отбуксировать их в безопасное место.





— В декабря 2017-го года вышел из строя мост , который связывал Туров и Житковичи. Военные и МЧС возводили понтонную переправу через Припять, и наш отряд помогал им: в частности, мы организовывали пункты обогрева.

Вместе с другими волонтерами Красного Креста Сергей также участвовал в поисках Максима Мархалюка .

— Желающих подключиться к спасению мальчика было очень много: в дни активных поисков каждый час в пущу приезжали по 100−150 человек. Мало кто из них владел необходимыми навыками, даже хотя бы просто умел пользоваться компасом. Остро не хватало тех, кто мог организовать слаженную работу добровольцев. По нашим правилам три человека должны вести отряд из 12-ти: более крупные группы неэффективны. А тогда нам довелось контролировать 42. Это очень сложно, ведь так можно было потерять самих волонтеров. Тем более, люди любят одеться в лес во все камуфляжное, будто собираются прятаться там от грибов.





По профессии Сергей — мастер-электронщик. Мужчина работает на себя, поэтому может вырываться на задания при первой необходимости. Обсуждать свое отсутствие приходится только с женой.

— Когда вместо того, чтобы уделить время семье, я куда-то внезапно уезжаю, супруга, конечно, сердится. Поначалу мы часто ругались по этой причине: если посчитать, на волонтерство у меня уходит, как минимум, месяц в год. Но все-таки жена больше гордится тем, что я в отряде.





Однажды в тридцатиградусный мороз Сергей дежурил на кольцевой с напарником. Их внимание привлек стоявший на обочине автомобиль.

— Заглянули в машину, а там — три человека в непонятном состоянии. Мы сделали вывод, что они «под кайфом». И если один еще как-то реагировал на наши слова, то двое пребывали в странном оцепенении. Люди прямо на моих глазах переставали дышать, было очень страшно. К счастью, скорая помощь успела вовремя: мы по телефону подробно сообщили, с чем столкнулись, и на место приехали две реанимации. Медики подтвердили, что мужчины употребили наркотик.

В рамках благотворительного проекта «Вектор доброты» ОАО «АСБ Беларусбанк» оказывает помощь учреждениям здравоохранения страны, приобретая современное оборудование, в том числе новые реанимобили для оперативного оказания первой помощи в экстренных случаях.



Сергей советует: если вы вдруг столкнулись с ситуацией, похожей на описанную выше, лучшее, что можно сделать — это тормошить пострадавших, чтобы они не забывали дышать.

— Часто люди, которые бросаются оказывать первую помощь, не знают, как сделать это правильно. Ориентируются на то, что видели в кино. Например, во время приступа эпилепсии пытаются засунуть что-нибудь в рот пострадавшему. Я своими глазами видел прокушенный телефон после такого случая. Не нужно этого делать! Поддержите голову, положите под нее валик из одежды, чтобы предотвратить травмы и ушибы. Еще оказанию помощи мешают предрассудки и суеверия. Например, транспортировка вперед ногами в сознании некоторых — табу. На самом деле, это как раз грамотно. Представьте себе спасателя МЧС с баллоном сзади. Если он несет носилки и голова пострадавшего находится прямо за ним, этим баллоном может задеть человека.

В чрезвычайной ситуации Сергей рекомендует прежде всего позаботиться о собственной безопасности, а потом уже бросаться на помощь.

— Мы все разные: кто-то в стрессовой ситуации впадает в ступор, кто-то бьется в истерике, кто-то мобилизуется и действует, как мы, волонтеры (улыбается). Главное — держать все под контролем. И не оставлять попавшего в беду одного. Будьте рядом — это универсальный совет. Не обещайте, что все будет хорошо. Может быть, произошло непоправимое, и так уже не будет. Просто будьте рядом.





На вопрос, зачем ему все это, Сергей отвечает просто: он не может по-другому.

— Я всегда помогал людям. Выдергивал «засевшие» машины на своем джипе, в сильные морозы работал на кольцевой. Помогать — это как стиль жизни.

«В сильные морозы раздаем бездомным горячие обеды»



Наталья Шевкунова, волонтер отряда быстрого реагирования «Березина» (Борисов)

— Моя история началась с красивой и теплой зимней куртки волонтера ОБР. Будете смеяться, но это правда. По специальности я — педагог-организатор. Восемнадцать лет назад пришла работать в Борисовский государственный колледж и познакомилась там с Сергеем Морозом, волонтером Красного Креста. Вскоре осенью мы со студентами поехали на турслет. Я пожаловалась, что не взяла с собой теплую одежду. На что Сергей принес мне куртку с надписью «отряд быстрого реагирования». Закончились соревнования.

Вечером мы с детьми рисовали газету, пекли блины. Сергею пришлось уехать по делам. Как вдруг ко мне подошла незнакомая девушка из соседнего лагеря: из руки у нее хлестала кровь. Я чуть не упала в обморок в тот момент. Сказала ей: «Вон там медики дежурят, идите к ним». А она в ответ: «Но вы же — отряд быстрого реагирования!» Тогда я вспомнила, в какой куртке, и поняла, почему за помощью обратились именно ко мне. Позвонила Сергею, тот по телефону рассказал мне, где находится сумка для оказания первой помощи, как остановить кровь, как наложить повязку. У меня все получилось.





Эта ситуация помогла Наталье поверить в себя. И когда в Борисове создавался отряд быстрого реагирования, она смело пошла в волонтеры.

— Наш отряд дежурит на всех массовых мероприятиях в Борисове. Зимой наша задача — организовывать пункты обогрева, помогать людям без определенного места жительства пережить сильные морозы. Мы развозим горячие обеды по свалкам, чтобы поддержать бездомных, о которых некому позаботиться. Летом же, когда слишком жарко, организуем акции «Жара» — раздаем питьевую воду на улицах.

В феврале 2018 года в Борисове умер почетный настоятель кафедрального собора Воскресения Христова протоиерей Иоанн Мисеюк. Его похороны проходили при большом скоплении народа, при этом на улице стоял сильный мороз. Наталья с другими волонтерами развернула на улице палатку, где можно было погреться, выпить горячего чаю. Также в сотрудничестве с поисково-спасательным отрядом «Ангел» она занимается поисками людей.

— Люди, страдающие расстройством памяти, могут потеряться не только в лесу, но и на соседней улице, в другом микрорайоне. Их тоже надо искать. Два года назад мы организовывали сплав на байдарках по Березине в рамках розыска пропавшего 19-летнего парня , отрабатывали версию утопления. К сожалению, поиски не принесли результата.





В семье Натальи давно привыкли, что их мама — волонтер.

— Я всегда спокойно могла позвонить дочке-подростку и сказать: «Саша, сегодня домой не вернусь, возьми к себе Машу ночевать (это дочь Сергея Мороза, она на пять лет младше Саши)». И девчонки спокойно оставались вдвоем, без взрослых.

Героиня рада, что за годы волонтерства ей не довелось бывать в экстремальных ситуациях. Но навыки оказания первой помощи могут пригодиться и в обычной жизни.

— Недавно я работала в летнем лагере, и один мальчишка, разговаривая за обедом с полным ртом, подавился. Я быстро подошла к нему, обхватила сзади, надавила на живот между пупком и грудиной. А когда он откашлялся, прямо на месте прочитала ребятам лекцию об оказании первой помощи. После этого случая мальчишки слушали меня так внимательно!





Средний возраст волонтеров в отряде «Березина» — 30 лет, но есть в нем люди и за 40.

— Многие почему-то считают, что волонтер — это обязательно молодой человек. Но волонтерство — это порыв души, возраст тут не имеет значения. Когда тебе удается кому-то помочь, понимаешь: день прожит не зря.

Если вы хотите в ряды волонтеров

Как TUT.BY рассказал начальник отдела по реагированию на чрезвычайные ситуации и розыску Белорусского Общества Красного Креста Виталий Тарашкевич, волонтером отряда быстрого реагирования могут стать мужчины и женщины в возрасте от 18 лет, физически выносливые, не имеющие противопоказаний по здоровью (работа предполагает дежурство в любое время суток, в разных ситуациях, в том числе в экстремальных температурных условиях). Если вы хотите стать волонтером ОБР, можно обратиться в любую областную организацию Красного Креста.

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Проект «Вектор доброты» — помощь учреждениям здравоохранения, социальной защиты, общественным объединениям. Передача городам реанимобиля — продолжение системной поддержки, которую оказывает ОАО «АСБ Беларусбанк» здравоохранению Беларуси.

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