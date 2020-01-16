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ИМНС по Пинскому району напомнила о сроках и способах представления налоговой декларации
16.01.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Доступ к сервису «Личный кабинет плательщика для физических лиц» осуществляется одним из двух способов:
Для того, чтобы получить логин и пароль, необходимо с документом, удостоверяющим личность, обратиться в любую инспекцию, независимо от места постановки на учет, и на сайте МНС заполнить заявку. Учетная запись и пароль выдаются бесплатно.
Налоговый орган до 30 апреля 2020 года должен рассчитать сумму подоходного налога к уплате (доплате) и вручить извещение.
Подоходный налог, исчисленный налоговым органом на основании представленной физическим лицом налоговой декларации за 2019 год, подлежит уплате в бюджет по сроку не позднее 1 июня 2020 года следующими способами:
На официальном сайте МНС можно скачать бланк налоговой декларации, ознакомиться с порядком ее заполнения, узнать ответы на актуальные вопросы по представлению налоговой декларации.
Режим работы инспекции по приему налоговых деклараций:
Адрес: г. Пинск, ул. Днепровской флотилии, 31, 4-й этаж, каб. 23 (25).
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> В инспекции МНС по Пинскому району рассказали корреспонденту pinsknews.by, что налоговая декларация (расчет) по подоходному налогу с физических лиц за 2019 год (далее –...
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