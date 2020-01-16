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ИМНС по Пинскому району напомнила о сроках и способах представления налоговой декларации

16.01.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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ИМНС по Пинскому району напомнила о сроках и способах представления налоговой декларации
В инспекции МНС по Пинскому району рассказали корреспонденту pinsknews.by, что налоговая декларация (расчет) по подоходному налогу с физических лиц за 2019 год (далее – налоговая декларация) представляется физическими лицами по сроку не позднее 31 марта 2020 года следующими способами:

  • лично — путем посещения налогового органа,
  • по почте — в виде почтового отправления с описью вложения (днём представления налоговой декларации считается день отправки почтового отправления).
  • через личный кабинет плательщика на сайте Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь (далее – МНС) www.nalog.gov.by (днем представления налоговой декларации считается дата ее приема web-порталом МНС).
  • уполномоченным представителем физического лица (осуществляет свои полномочия на основании доверенности, которая по выбору доверителя должна быть удостоверена).
  • законным представителем физического лица (в случае получения подлежащих налогообложению доходов несовершеннолетними детьми в возрасте до 14 лет (малолетними детьми), заполнение и представление налоговой декларации от имени ребенка осуществляется его законными представителями: родителями, усыновителями, опекунами, попечителями).

Доступ к сервису «Личный кабинет плательщика для физических лиц» осуществляется одним из двух способов:

  • с помощью логина и пароля.
  • с помощью ключа электронной цифровой подписи.

Для того, чтобы получить логин и пароль, необходимо с документом, удостоверяющим личность, обратиться в любую инспекцию, независимо от места постановки на учет, и на сайте МНС заполнить заявку. Учетная запись и пароль выдаются бесплатно.

Налоговый орган до 30 апреля 2020 года должен рассчитать сумму подоходного налога к уплате (доплате) и вручить извещение.

Подоходный налог, исчисленный налоговым органом на основании представленной физическим лицом налоговой декларации за 2019 год, подлежит уплате в бюджет по сроку не позднее 1 июня 2020 года следующими способами:

  • путем внесения причитающейся суммы налога наличными денежными средствами в банк либо оператору почтовой связи;
  • в безналичном порядке через интернет-банкинг либо личный кабинет плательщика.

На официальном сайте МНС можно скачать бланк налоговой декларации, ознакомиться с порядком ее заполнения, узнать ответы на актуальные вопросы по представлению налоговой декларации.

Режим работы инспекции по приему налоговых деклараций:

  • с 3 января по 31 марта (в рабочие дни) – с 08.00 до 19.00,
  • 21 и 28 марта (суббота) – с 09.00 до 13.00.

Адрес: г. Пинск, ул. Днепровской флотилии, 31, 4-й этаж, каб. 23 (25). 
Контактные телефоны: (80165) 32-20-63, 65-95-44.

 
 
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> В инспекции МНС по Пинскому району рассказали корреспонденту pinsknews.by, что налоговая декларация (расчет) по подоходному налогу с физических лиц за 2019 год (далее –...
 
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