ИМНС по Пинскому району напомнила о сроках и способах представления налоговой декларации

Источник материала: Полесская правда



В инспекции МНС по Пинскому району рассказали корреспонденту pinsknews.by, что налоговая декларация (расчет) по подоходному налогу с физических лиц за 2019 год (далее – налоговая декларация) представляется физическими лицами по сроку не позднее 31 марта 2020 года следующими способами:

лично — путем посещения налогового органа,

— путем посещения налогового органа, по почте — в виде почтового отправления с описью вложения (днём представления налоговой декларации считается день отправки почтового отправления).

— в виде почтового отправления с описью вложения (днём представления налоговой декларации считается день отправки почтового отправления). через личный кабинет плательщика на сайте Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь (далее – МНС) www . nalog.gov.by (днем представления налоговой декларации считается дата ее приема web-порталом МНС).

Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь (далее – МНС) (днем представления налоговой декларации считается дата ее приема web-порталом МНС). уполномоченным представителем физического лица (осуществляет свои полномочия на основании доверенности, которая по выбору доверителя должна быть удостоверена).

(осуществляет свои полномочия на основании доверенности, которая по выбору доверителя должна быть удостоверена). законным представителем физического лица (в случае получения подлежащих налогообложению доходов несовершеннолетними детьми в возрасте до 14 лет (малолетними детьми), заполнение и представление налоговой декларации от имени ребенка осуществляется его законными представителями: родителями, усыновителями, опекунами, попечителями).

Доступ к сервису «Личный кабинет плательщика для физических лиц» осуществляется одним из двух способов:

с помощью логина и пароля.

с помощью ключа электронной цифровой подписи.

Для того, чтобы получить логин и пароль, необходимо с документом, удостоверяющим личность, обратиться в любую инспекцию, независимо от места постановки на учет, и на сайте МНС заполнить заявку. Учетная запись и пароль выдаются бесплатно.

Налоговый орган до 30 апреля 2020 года должен рассчитать сумму подоходного налога к уплате (доплате) и вручить извещение.

Подоходный налог, исчисленный налоговым органом на основании представленной физическим лицом налоговой декларации за 2019 год, подлежит уплате в бюджет по сроку не позднее 1 июня 2020 года следующими способами:

путем внесения причитающейся суммы налога наличными денежными средствами в банк либо оператору почтовой связи;

в безналичном порядке через интернет-банкинг либо личный кабинет плательщика.

На официальном сайте МНС можно скачать бланк налоговой декларации, ознакомиться с порядком ее заполнения, узнать ответы на актуальные вопросы по представлению налоговой декларации.

Режим работы инспекции по приему налоговых деклараций:

с 3 января по 31 марта (в рабочие дни) – с 08.00 до 19.00,

21 и 28 марта (суббота) – с 09.00 до 13.00.

Адрес: г. Пинск, ул. Днепровской флотилии, 31, 4-й этаж, каб. 23 (25).

Контактные телефоны: (80165) 32-20-63, 65-95-44.