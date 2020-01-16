Председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц: достижения региона,планы на новый год и перспективу

Источник материала: Кировец

15 января, в день образования Могилевской области, председатель областного исполнительного комитета Леонид Заяц провел пресс-конференцию для журналистов республиканских и региональных средств массовой информации.





Вполне логично, что в день 82-летия региона шла речь о его социально-экономическом развитии, достижениях, задачах на 2020 год и перспективу, а также акцентировалось внимание на других актуальных вопросах.Леонид Заяц проинформировал, что, согласно предварительным итогам 2019 года в регионе выполнено 4 из 6 ключевых показателей: экспорт товаров, экспорт услуг, поступление прямых иностранных инвестиций на чистой основе и количество трудоустроенных граждан на вновь созданные рабочие места.

Глава региона подчеркнул, что имеется немало резервов в каждой сфере народнохозяйственного комплекса, поэтому на заседании облисполкома было принято решение, ориентированное на крайне напряженные задания в 2020 году. Планируется обеспечить темп роста валового регионального продукта на уровне 103,4%. Для этого промышленный комплекс должен обеспечить прирост не менее чем на 2,5% по сравнению прошлым годом, строительный – на 6,5%, торговля – на 4,5%, организации транспорта – на 2,5%.

Было отмечено, что серь­езные задачи стоят перед агропромышленным комплексом Могилевщины по наращиванию производства продукции. В 2020 году необходимо увеличить производство зерна до 1,5 млн. т. С этой целью на 20% по сравнению с прошлым годом расширены площади сева озимых зерновых культур, на 14% – озимых крестоцветных. В соответствии с технологическими регламентами и фитосанитарной ситуацией проведены работы по уходу за озимыми культурами в осенний период.

Активно ведется накопление минеральных и органических удобрений под яровой сев. Для улучшения репродукционного и сортового состава семян яровых зерновых и зернобобовых культур в элитпроизводящих организациях области подготовлено 2,9 тыс. т

элитных семян.

Для обеспечения животноводства концентрированными кормами скорректированы площади сева яровых зерновых и зернобобовых культур в сторону увеличения площадей фуражного ячменя за счет снижения посевов овса. До 54 тыс. га увеличены площади сева кукурузы на зерно.

Проводится обновление машинно-тракторного парка. За 2019 год сельхозорганизациям области поставлено 1200 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования на сумму около 94 млн. руб.

Леонид Заяц отметил, что в прошлом году уборка урожая проводилась на площади 323 тыс. га, в текущем она предстоит не менее чем на 400 тыс. га, что даст возможность обеспечить валовый намолот, который сможет послужить хорошим подспорьем для животноводства.

Председатель облисполкома подчернкул, что в 2020 году продолжится техническое переоснащение сельскохозяйственных организаций региона, планируется дальнейшее развитие животноводческой отрасли. Были названы новые проекты.

Речь также шла о развитии перерабатывающих предприятий. Согласно заданному журналистами вопросу была озвучена тема развития фермерства, которое является надежной поддержкой существенную и надежную поддержку агропромышленного комплекса региона.

В ходе пресс-конференции внимание было уделено такому важному вопросу, как рост заработной платы. По итогам работы за минувший год по области прогнозируется ее среднемесячный уровень не менее 890 руб. «Это нас ни коем образом не устраивает, – отметил Леонид Заяц. – Жители Могилевщины должны иметь более достойный уровень заработной платы». В то же время, подчеркнул глава региона, зарплату необходимо зарабатывать.

«Мы проработали все имеющиеся резервы, и на 2020 год каждым регионом были разработаны комплексные планы их ускоренного социально-

экономического развития и экономического развития каждой в отдельности взятой организации. Они прошли защиту, утверждены решениями горрайисполкомов и облисполкома», – сообщил председатель облисполкома. Согласно этим планам в декабре 2020 года необходимо выйти на уровень заработной платы не менее 1 тыс. руб.

Что касается роста уровня заработной платы в аграрных регионах и малых городах, то он будет обеспечиваться за счет наращивания объемов производства и реализации сельскохозяйственной продукции.

Основными условиями для роста заработной платы, как было подчеркнуто во время разговора, является модернизация существующих предприятий и производств, создание новых высокотехнологичных производств, обеспечива­ющих высокий уровень производительности труда.







Леонид Заяц особо отметил роль малого и среднего бизнеса, который занял в экономике Могилевщины устойчивое положение и продолжает наращивать свои позиции, формируя практически ее треть.

Малый и средний бизнес – это основа для роста заработной платы в малых городах. Глава области обратил внимание на то, что поддержка малого и среднего бизнеса является важнейшей задачей областной и местной власти и осуществляется в рамках Государственной программы «Малое и среднее предпринимательство в Республике Беларусь» на 2016-2020 годы. Субъектам малого предпринимательства, реализующим инвестиционные проекты, оказывается государственная финансовая поддержка путем предоставления облисполкомом субсидий для возмещения части процентов за пользование банковскими кредитами, а банками – льготных кредитов за счет средств областного бюджета, размещенных в депозиты этих банков.

Не обошли вниманием вопрос улучшения качества воды в регионе. В 2019 году в Могилевской области было введено в эксплуатацию 40 станций обезжелезивания воды. Вошли в строй и две станции в нашем районе (агрогородки Любоничи и Павловичи). В целом по региону до 2025 года планируется ввести в эксплуатацию 216 станций, из которых 50 – в 2020 году.

Получили журналисты информацию по следующему интересующему их вопросу: в районе д.Вишневка Бобруйского района до 2022 года планируется создание полигона для захоронения твердых коммунальных отходов и строительство мусороперерабатывающего завода. Этот комплекс позволит осуществлять прием, сортировку и дальнейшую переработку ТКО по Бобруйской зоне обслуживания, куда входят г.Бобруйск, Осиповичский, Бобруйский, Глусский, Кличевский и Кировский районы.

В настоящее время УП «Белкоммунпроект», которое выступает застройщиком, разработана предпроектная документация, она прошла экологическую экспертизу. С ноября 2019 года ведется проектирование мусороперерабатывающего завода. Предполагаемый объем инвестиций на строительство объекта составляет 40 млн. руб.







В год 75-летия Великой Победы в центре внимания была тема сохранения памяти о событиях Великой Отечественной войны для следующих поколений. В связи с этим глава региона подробно осветил вопрос реконструкции мемориального комплекса «Памяти сожженных деревень Могилевской области в д.Борки» нашего района.

Леонид Заяц отметил, что торжественное открытие запланировано на 15 июня. В этот день в 1942 году, напомнил он, здесь прошла одна из самых крупных карательных операций нацистов на оккупированной территории: были сожжены и расстреляны более 2 тыс. мирных жителей. На этом месте установлены памятник и шесть гранитных плит, увековечена память 112 деревень, есть часовня в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших». После реконструкции мемориальный комплекс полностью изменит свой внешний вид.

Согласно эскизному проекту в деревне появится улица с остовами сожженных домов и нанесенными на них воспоминаниями выживших. Здесь будут установлены скульп­турные композиции «Вход», «Амбар» и «Колодец», олицетворяющие ужас той трагедии: пустая колыбель, сгоревший дом с изображением тел людей, горящих в огне, колодец, в котором топили маленьких детей. В конце импровизированной улицы установят камень с посланием к потомкам. За ним появится парк, который станет символом жизни. На гранитные плиты нанесут названия еще 33 уничтоженных деревень, добавят 649 фамилий тех, кто погиб в этих населенных пунктах. Проект реализуют с использованием световых и звуковых современных технологий.

Председатель облисполкома привел сведения о том страшном для жителей Борок и прилегающих поселков июньском дне, когда произошла трагедия, рассказал об этапах создания мемориала. Он отметил, что сегодня деревня Борки является местом постоянного посещения. Ежегодно в последнее воскресенье августа здесь проводится траурный митинг-реквием в память о сожженных жителях.

«Мы должны сохранить память о тех событиях и людях, передать ее следующим поколениям. Ведь с каждым годом становится все меньше свидетелей страшных военных лет. Такие мемориальные комплексы должны служить не только напоминанием, но и призывом решать все проблемы мирными способами», – подчеркнул Леонид Заяц.

Подготовила Наталья ХОДАКОВА.

Фото с сайта mogilev-region.gov.by