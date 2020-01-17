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Около 300 новых разработок представят в Национальной академии наук ко Дню науки

17.01.2020 — Новости Общества | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

Около 300 новых разработок представят в Национальной академии наук 24 января на выставке ко Дню белорусской науки, сообщает БелТА.

Выставка достижений и наиболее значимых результатов научно-технической и инновационной деятельности будет развернута с 10.00. Ученые и исследователи страны представят около 300 инновационных и научных разработок. «Основная цель масштабной экспозиции — продемонстрировать результаты научных исследований и разработок белорусской науки, эффективность реализации государственных программ в сферах научной, научно-технической и инновационной деятельности и проводимой работы по укреплению связи науки с производством», — отметили в пресс-службе.

В этот же день в НАН состоится республиканское собрание научной общественности, посвященное Дню белорусской науки.

В мероприятии примут участие около 500 представителей академической, вузовской и отраслевой науки, молодые ученые, руководители министерств и ведомств, высших учебных заведений. Лучшим ученым и исследователям страны будут вручены награды.

День белорусской науки отмечается в последнее воскресенье января.

 
 
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Около 300 новых разработок представят в Национальной академии наук 24 января на выставке ко Дню белорусской науки, сообщает БелТА. Выставка достижений и наиболее...
 
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