ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Одни столбы теперь»: борисовчане недовольны обрезкой деревьев

17.01.2020 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

Увидев клены по ул. Строителей, которые обрезали сотрудники службы ЖКХ, Михаил в интернете создал петицию, в которой написал: «Недавно в Борисове возле дома № 40 по ул. Строителей служба ЖКХ произвела подрезку деревьев на месте, где была аллея молодых, здоровых кленов, которые хоть как-то спасали жителей дома от жары и пыли со стороны дороги. Осталось зрелище жуткое: подрезали не ветки, а стволы, стоят столбы, как после катастрофы. И так подрезают повсеместно. По мнению специалистов в области биологии, известных первому в списке заявителю настоящего обращения, после такой обрезки деревья долго не живут – начинают гнить. Должны быть выработаны нормы по обрезке деревьев, чтобы они продолжали расти и сохранялся эстетический вид». Интересно, что сам Михаил в доме по этому адресу не проживает, – возможно, именно небезразличие мужчины к городу побудило написать такое обращение. Петицию в интернете «лайком» поддержали 79 человек, правда, из них только трое борисовчане, то есть, по сути, другие пользователи «на автомате» отдали свой голос, особо не вникая в суть проблемы.

Журналист «А» выяснила, что не по прихоти работников УП «Жилье» была произведена обрезка кленов, – в адрес организации поступило письменное обращение жительницы дома № 40 по ул.Строителей с просьбой обрезать деревья.

Подробности читайте в газете №3 от 15.01.2020 г.

Екатерина ВОРОБЬЕВА

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Представьте такую ситуацию: вы прогуливаетесь по городу, и вашему вниманию предстает аллея кленов вдоль жилых домов… Все бы ничего, только вид этих деревьев...
 
Новости дня
Новости общества
 
Так себе «крещенские морозы». Погода в Гродно в выходные
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

16.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
17.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика