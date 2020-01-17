«Одни столбы теперь»: борисовчане недовольны обрезкой деревьев

Источник материала: Единство

Увидев клены по ул. Строителей, которые обрезали сотрудники службы ЖКХ, Михаил в интернете создал петицию, в которой написал: «Недавно в Борисове возле дома № 40 по ул. Строителей служба ЖКХ произвела подрезку деревьев на месте, где была аллея молодых, здоровых кленов, которые хоть как-то спасали жителей дома от жары и пыли со стороны дороги. Осталось зрелище жуткое: подрезали не ветки, а стволы, стоят столбы, как после катастрофы. И так подрезают повсеместно. По мнению специалистов в области биологии, известных первому в списке заявителю настоящего обращения, после такой обрезки деревья долго не живут – начинают гнить. Должны быть выработаны нормы по обрезке деревьев, чтобы они продолжали расти и сохранялся эстетический вид». Интересно, что сам Михаил в доме по этому адресу не проживает, – возможно, именно небезразличие мужчины к городу побудило написать такое обращение. Петицию в интернете «лайком» поддержали 79 человек, правда, из них только трое борисовчане, то есть, по сути, другие пользователи «на автомате» отдали свой голос, особо не вникая в суть проблемы.

Журналист «А» выяснила, что не по прихоти работников УП «Жилье» была произведена обрезка кленов, – в адрес организации поступило письменное обращение жительницы дома № 40 по ул.Строителей с просьбой обрезать деревья.

Подробности читайте в газете №3 от 15.01.2020 г.

Екатерина ВОРОБЬЕВА