Завод по переработке ТКО построят для Бобруйска и пяти близлежащих районов

Источник материала: Радзiма

Создать полигон для захоронения твердых коммунальных отходов и построить мусороперерабатывающий завод планируют до 2022 года в районе деревни Вишнёвка Бобруйского района. Об этом сообщил 15 января на пресс-конференции председатель Могилёвского облисполкома Леонид Заяц, пишет mogilev-region.gov.by .

Единый комплекс позволит осуществлять прием, сортировку и дальнейшую переработку твердых коммунальных отходов с бобруйской зоны обслуживания, в нее войдут город Бобруйск, Бобруйский, Глусский, Кличевский, Кировский и Осиповичский районы.

В настоящее время предприятие «Белкоммунпроект», выступающее застройщиком, разработало предпроектную документацию, которая прошла экологическую экспертизу. С ноября 2019 года ведется проектирование мусороперерабатывающего завода. Предполагаемый объем инвестиций на строительство объекта составляет 40 миллионов рублей.