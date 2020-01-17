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Завод по переработке ТКО построят для Бобруйска и пяти близлежащих районов
17.01.2020 — Новости Общества | Радзiма
Источник материала: Радзiма
Создать полигон для захоронения твердых коммунальных отходов и построить мусороперерабатывающий завод планируют до 2022 года в районе деревни Вишнёвка Бобруйского района. Об этом сообщил 15 января на пресс-конференции председатель Могилёвского облисполкома Леонид Заяц,
Единый комплекс позволит осуществлять прием, сортировку и дальнейшую переработку твердых коммунальных отходов с бобруйской зоны обслуживания, в нее войдут город Бобруйск, Бобруйский, Глусский, Кличевский, Кировский и Осиповичский районы.
В настоящее время предприятие «Белкоммунпроект», выступающее застройщиком, разработало предпроектную документацию, которая прошла экологическую экспертизу. С ноября 2019 года ведется проектирование мусороперерабатывающего завода. Предполагаемый объем инвестиций на строительство объекта составляет 40 миллионов рублей.
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Создать полигон для захоронения твердых коммунальных отходов и построить мусороперерабатывающий завод планируют до 2022 года в районе деревни Вишнёвка...
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