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На Брестчине церковь снова принципиально не станет освящать купели на Крещение
17.01.2020 17:56 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В этом году,
Купели на праздник Крещения на территории Бреста и Брестской епархии не освящают с прошлого года. Причину тому
«Церковь не запрещает окунания на праздник Крещения, если человек здоров и может позволить себе во славу Божию и в воспоминание Крещения Спасителя погружение в холодную воду. Но одновременно надо понимать, что в этом действии нет места для нетрезвых гуляний и различного рода суеверий. Ведь можно встретить убеждения, что погружение омывает грехи, очищает и оздоравливает человека на предстоящий год и тому подобное. Подобное представление весьма чуждо церковному сознанию и переворачивает историческое основание данного обычая на языческое отношение к нему», — считает Павел Юрченя.
Несмотря на то, что купели не освящались, в прошлом году брестчане все равно пришли на Гребной канал и в другие популярные места крещенских окунаний, чтобы
Напомним, что с расписанием богослужений на Крещение в храмах города можно ознакомиться по
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В епархии бытует мнение, что крещенские купания являются не церковным обрядом, а скорее частью народных традиций.
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