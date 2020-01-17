|
Где окунуться на Крещение в Могилевской области и когда в храмах освятить воду
17.01.2020 17:49 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В этом году на Крещение прорубей в Могилевской области, как и во всей Беларуси, не будет, но места для традиционного окунания в воду организуют. Кроме купелей это будут открытые водоемы, где будут дежурить медики и спасатели.
В Могилеве места для окунания в воду будут традиционно организованы на Печерском озере и Гребеневском водохранилище (Святом озере).
Оборудованные и благоустроенные для окунания купели будут открыты на источнике святой праведной Анны в Любужском лесопарке и в поселках Полыковичи, Сухари, Дубинка.
В Бобруйске можно будет окунуться в реке Березине в двух местах: в районе гребной базы Бобруйской специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва (ул. Береговая, 57) и на городском пляже № 2 в шестом микрорайоне.
В райцентрах места для окунаний будут традиционными. Единственное, о чем просят власти, — не заходить в открытый водоем в местах, где не будет спасателей и медиков. Ведь погружение в холодную воду — стресс для организма и противопоказание для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и хроническими болезнями.
К окунанию надо готовиться
В Витебском областном УМЧС отметили, что окунание зимой в реку или озеро при плюсовой температуре более экстремально, чем в холод.
— В мороз окунаться в холодную воду легче, чем сейчас, когда на улице так тепло для зимы. Так что в этом году окунаться будет потяжелее. Посмотрим, сколько желающих найдется.
Заместитель главного врача по организационно-методической работе РЦ «Скорая медицинская помощь» Олег Воробей посоветовал, несмотря на отсутствие морозов, заранее готовиться к окунанию: и морально, и физически.
— Если человек окунается впервые и он не закалялся, то хотя бы должен проконсультироваться с лечащим врачом. Особенно если есть хронические или недавно перенесенные заболевания. Надо помнить, что окунание в холодную воду — стресс для организма, после него человек может столкнуться с вирусной инфекцией и заболеть, — рассказал специалист.
Перед погружением в холодную воду нужно сделать разогревающие упражнения. Окунаться стоит на короткое время — не больше 30 секунд. После выхода из воды не нужно долго оставаться на холоде: быстро накиньте свободную теплую одежду — тогда стресс для организма будет минимальный.
Многие люди переохлаждаются еще до окунания: человек может рано раздеться, ждать долго своей очереди и т.д. Поэтому подходить к купели нужно в халате, тапочках и теплых носках и снимать их непосредственно перед вхождением в воду.
Медики не рекомендуют окунаться пожилым людям и детям. И теплая зима никаких корректировок в советы врачей не вносит.
Когда в Могилеве будут проходить богослужения и освящение воды в храмах
Подробное расписание
Спасо-Преображенский кафедральный собор
18 января
08.00 — Часы. Литургия. Великая вечерня. Освящение воды;
17.00 — всенощное бдение.
19 января
09.00 — литургия;
около 10.30 — после литургии освящение воды.
Трехсвятительский собор
18 января
08.00 — Часы. Литургия. Великая вечерня. Освящение воды;
17.00 — всенощное бдение;
23.00 — Часы. Литургия. Великое освящение воды.
19 января
08.30 — Часы. Литургия. Освящение воды.
Никольский женский монастырь
18 января
08.00 — утреннее богослужение, освящение воды;
17.00 — всенощное бдение.
19 января
08.30 — Часы. Литургия. Освящение воды.
Храм Царственных мучеников, всех новомучеников и исповедников Церкви Русской
18 января
08.00 — утреннее богослужение; освящение воды;
17.00 — всенощное бдение.
19 января
08.00 — литургия;
около 10.00 — освящение воды.
Кресто-Воздвиженский (Борисо-Глебский) собор
18 января
08.00 — утреннее богослужение; освящение воды;
17.00 — всенощное бдение.
19 января
08.00 — литургия;
около 10.00 — освящение воды.
Свято-Троицкий собор в Полыковичах
18 января
07.30 — Часы. Литургия. Великая вечерня. Освящение воды;
16.00 — всенощное бдение;
00.00 — освящение воды в купели.
19 января
09.00 — литургия;
около 11.00 — освящение воды.
Храм преподобного Серафима Саровского
18 января
08.00 — утреннее богослужение; освящение воды;
17.00 — всенощное бдение.
19 января
08.00 — литургия;
около 10.30 — освящение воды.
Храм Казанской иконы Божией Матери
18 января
17.00 — всенощное бдение.
19 января
09.00 — литургия;
около 10.30 — освящение воды.
Храм святых праведных Иаокима и Анны
18 января
08.30 — литургия;
11.00 — освящение воды в храме;
13.00 — освящение воды в купели на источнике в Любужском лесопарке;
17.00 — всенощное бдение.
19 января:
09.00 — литургия;
около 11.00 — освящение воды.
Храм иконы Божией Матери «Всецарица»
18 января:
08.00 — утреннее богослужение; освящение воды;
17.00 — всенощное бдение.
19 января
08.00 — литургия;
около 10.30 — освящение воды.
Свято-Покровский храм в агрогородке Вейно
18 января
11.00 — освящение воды;
17.00 — всенощное бдение.
19 января
08.30 — литургия, освящение воды.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если собрались окунаться, подготовьтесь к этому.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)