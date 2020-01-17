Где окунуться на Крещение в Могилевской области и когда в храмах освятить воду

Источник материала: Tut.by

В этом году на Крещение прорубей в Могилевской области, как и во всей Беларуси, не будет, но места для традиционного окунания в воду организуют. Кроме купелей это будут открытые водоемы, где будут дежурить медики и спасатели.





В Могилеве места для окунания в воду будут традиционно организованы на Печерском озере и Гребеневском водохранилище (Святом озере).

Оборудованные и благоустроенные для окунания купели будут открыты на источнике святой праведной Анны в Любужском лесопарке и в поселках Полыковичи, Сухари, Дубинка.

В Бобруйске можно будет окунуться в реке Березине в двух местах: в районе гребной базы Бобруйской специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва (ул. Береговая, 57) и на городском пляже № 2 в шестом микрорайоне.

В райцентрах места для окунаний будут традиционными. Единственное, о чем просят власти, — не заходить в открытый водоем в местах, где не будет спасателей и медиков. Ведь погружение в холодную воду — стресс для организма и противопоказание для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и хроническими болезнями.

К окунанию надо готовиться



19 января 2019 года, Гродно. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В Витебском областном УМЧС отметили, что окунание зимой в реку или озеро при плюсовой температуре более экстремально, чем в холод.

— В мороз окунаться в холодную воду легче, чем сейчас, когда на улице так тепло для зимы. Так что в этом году окунаться будет потяжелее. Посмотрим, сколько желающих найдется.

Заместитель главного врача по организационно-методической работе РЦ «Скорая медицинская помощь» Олег Воробей посоветовал, несмотря на отсутствие морозов, заранее готовиться к окунанию: и морально, и физически.

— Если человек окунается впервые и он не закалялся, то хотя бы должен проконсультироваться с лечащим врачом. Особенно если есть хронические или недавно перенесенные заболевания. Надо помнить, что окунание в холодную воду — стресс для организма, после него человек может столкнуться с вирусной инфекцией и заболеть, — рассказал специалист.

Перед погружением в холодную воду нужно сделать разогревающие упражнения. Окунаться стоит на короткое время — не больше 30 секунд. После выхода из воды не нужно долго оставаться на холоде: быстро накиньте свободную теплую одежду — тогда стресс для организма будет минимальный.

Многие люди переохлаждаются еще до окунания: человек может рано раздеться, ждать долго своей очереди и т.д. Поэтому подходить к купели нужно в халате, тапочках и теплых носках и снимать их непосредственно перед вхождением в воду.

Медики не рекомендуют окунаться пожилым людям и детям. И теплая зима никаких корректировок в советы врачей не вносит.

Когда в Могилеве будут проходить богослужения и освящение воды в храмах



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Подробное расписание размещено на сайте Могилевской епархии.

Спасо-Преображенский кафедральный собор

18 января

08.00 — Часы. Литургия. Великая вечерня. Освящение воды;

17.00 — всенощное бдение.

19 января

09.00 — литургия;

около 10.30 — после литургии освящение воды.

Трехсвятительский собор

18 января

08.00 — Часы. Литургия. Великая вечерня. Освящение воды;

17.00 — всенощное бдение;

23.00 — Часы. Литургия. Великое освящение воды.

19 января

08.30 — Часы. Литургия. Освящение воды.

Никольский женский монастырь

18 января

08.00 — утреннее богослужение, освящение воды;

17.00 — всенощное бдение.

19 января

08.30 — Часы. Литургия. Освящение воды.

Храм Царственных мучеников, всех новомучеников и исповедников Церкви Русской

18 января

08.00 — утреннее богослужение; освящение воды;

17.00 — всенощное бдение.

19 января

08.00 — литургия;

около 10.00 — освящение воды.

Кресто-Воздвиженский (Борисо-Глебский) собор

18 января

08.00 — утреннее богослужение; освящение воды;

17.00 — всенощное бдение.

19 января

08.00 — литургия;

около 10.00 — освящение воды.

Свято-Троицкий собор в Полыковичах

18 января

07.30 — Часы. Литургия. Великая вечерня. Освящение воды;

16.00 — всенощное бдение;

00.00 — освящение воды в купели.

19 января

09.00 — литургия;

около 11.00 — освящение воды.

Храм преподобного Серафима Саровского

18 января

08.00 — утреннее богослужение; освящение воды;

17.00 — всенощное бдение.

19 января

08.00 — литургия;

около 10.30 — освящение воды.

Храм Казанской иконы Божией Матери

18 января

17.00 — всенощное бдение.

19 января

09.00 — литургия;

около 10.30 — освящение воды.

Храм святых праведных Иаокима и Анны

18 января

08.30 — литургия;

11.00 — освящение воды в храме;

13.00 — освящение воды в купели на источнике в Любужском лесопарке;

17.00 — всенощное бдение.

19 января:

09.00 — литургия;

около 11.00 — освящение воды.

Храм иконы Божией Матери «Всецарица»

18 января:

08.00 — утреннее богослужение; освящение воды;

17.00 — всенощное бдение.

19 января

08.00 — литургия;

около 10.30 — освящение воды.

Свято-Покровский храм в агрогородке Вейно

18 января

11.00 — освящение воды;

17.00 — всенощное бдение.

19 января

08.30 — литургия, освящение воды.