«Это сплотило класс». Герои года-2019 о том, как помогают однокласснику справиться с опухолью

Источник материала: Tut.by

— Эта история класс очень сплотила. Они молодцы. Мы сами не ожидали, что они будут так помогать однокласснику, — говорит Светлана Ивашкевич, мама шестиклассника Саши. Он вместе со своими одноклассниками из 6 «А» средней школы № 161 Минска раздавал листовки , чтобы собрать деньги на лечение Ильи Давидовича. И именно эти ребята — открытые, искренние и добрые — стали героями года — 2019 по версии читателей TUT.BY.



Главный редактор TUT.BY Марина Золотова поздравила ребят с победой

Первыми в редакцию портала на награждение приехал сам Илья с мамой Дианой и младшим братом Артемом. И буквально через пять минут к нам присоединились его одноклассники, их родители, классный руководитель Елена Сущевская и директор средней школы № 161 Валерий Стружко.



Илья (слева) с братом Артемом

— Классно здесь у вас! — говорит один из школьников и идет в зал занимать место.

В голосовании TUT.BY за героев года — 2019 поучаствовали почти 17 тысяч человек. Большинство голосов — 4521 (27%) — наши читатели отдали именно за школьников. Они на 4% обошли дважды оправданного главного инженера МЗКТ Андрея Головача и на 7% — врачей, которые впервые в Беларуси пересадили сердце 10-летней девочке.





Пару секунд — и на сцену поздравить победителей вышла главный редактор TUT.BY Марина Золотова. Она поблагодарила ребят и их родителей, которые воспитали детей такими, какие они есть, их учителей и директора школы.

— Пусть это будут первые победы в вашей жизни, а дальше, чтобы было этих побед гораздо больше! Теперь вы уже понимаете, что умеете побеждать и побеждаете вместе — и это очень круто, — сказала она.





Во время церемонии награждения прямо из Германии в видеообращении школьников поздравила известная белорусская биатлонистка Дарья Домрачева. С ней мечтал познакомиться Илья.

— Все мы были очень впечатлены историей, на которую ты, Илья, сподвиг своих одноклассников. Должно быть, ты отличный парень, раз ребята смогли так сплотиться, раз ты их так мотивировал на помощь. Конечно, это большой пример для всех нас, как быть одним за всех и всем за одного, как нужно уметь сплачиваться в трудной ситуации и приходить на помощь друг к другу, взявшись за руки, — сказала спортсменка.



Илья с мамой Дианой

Очень скоро школьники смогут встретиться с Дарьей Домрачевой прямо в школе: она придет к ним в гости.

Также ребятам подарили памятную статуэтку, диплом, а еще они смогут всем классом посетить аквапарк «Лебяжий».





Во время сладкого стола мальчишки из 6 «А» начали вспоминать, как раздавали листовки, стараясь собрать деньги Илье на лечение. Неоперабельную опухоль головного мозга у Ильи нашли неожиданно. Семья стала искать зарубежные клиники, которые бы смогли помочь. Сперва нашли в Корее, там выставили счет в 100 тысяч долларов. Теперь мальчика консультирует доктор с мировым именем, знаменитый швейцарский нейрохирург Эвалдас Чеснулис.

Учителя, дети и родители объединились. Взрослые напечатали 10 тысяч листовок, а дети стали раздавать их на улице, у метро, в магазинах. За полтора часа раздали две тысячи экземпляров. В итоге на помощь Илье уже собрано 145 тысяч долларов.





Шестиклассник Влад Белевич рассказал, что был первым, кто подружился с Ильей в школе. Илья к ним пришел в 5-м классе.

— Все по-разному реагировали на то, что мы раздаем листовки, — говорит он. — Кто-то брал и спрашивал, как еще можно помочь, кто-то — сразу выбрасывал.

— Помнишь, как мы в центре города раздавали? — говорит один из школьников своему другу. — Женщина подходит и говорит: выбрасывайте в мусор! Но родители нам говорили, чтобы мы на такое не обращали внимания.

Ребята не скрывают, что за голосованием на TUT.BY следили, но не верили, что одержат победу.

Классный руководитель 6 «А» Елена Сущевская отмечает, что ребята не думали о победе в нашем конкурсе, да и то, что они сделали — не героизм вовсе, а обычная жизненная история, которая кстати их очень сплотила. В классе 19 мальчиков и 8 девочек, класс очень веселый и резвый.





— Я воспринимала их совсем как детей, а они оказались такими серьезными, вдумчивыми, настолько близко к сердцу эту информацию приняли, впечатлились, что, наверное, если бы попросила звездочку с неба для Ильи достать, многие бы достали. Я думаю, что эта история сделала многих из детей добрее, отзывчивее, я их увидела с другой стороны и сейчас смотрю на них по-взрослому, хоть это еще и шестиклассники. С ними можно большое дело сделать, если их правильно организовать, объяснить. Люди они очень хорошие.

Елена Викторовна говорит, что эта история с благотворительностью еще показала, какие добрые на самом деле белорусы, несмотря на то, что порой на улице их видишь угрюмыми.

Директор школы № 161 Валерий Стружко заметил, что гордится не только школьниками, но и всей командой, которая старается помочь Илье.





— Основа — это семья. Яблоко от яблони не далеко падает и то, что заложено в семье потом дает свои результаты, школа может только что-то корректировать. Первый творец этой благотворительности, душевности, сердобольности — семья. Я благодарю родителей, которые эту акцию поддержали. Не поддержали бы взрослые, дети бы тоже оказались в стороне. Приятно, что пошло, как по нарастающей: подключились родители, их дети, старшеклассники, коллектив… В школу стали звонить минчане, уточнять — пошла цепная реакция, которая вылилась в позитивный результат. Сейчас важно, чтобы лечение Илье помогло.





Все надеются, что со школьником все будет хорошо. Мама Ильи Диана Кошель рассказала, что они уже передали анализы биопсии сына нейрохирургу Эвалдасу Чеснулису, сейчас ждут результатов.

— Сейчас я пытаюсь помочь другим семьям, которые собирают деньги на лечение детей. Создаю сообщества, помогаю мамам их раскручивать. Для меня счастье — помочь.

Мамы шестиклассников Александра и Павла — Светлана Ивашкевич и Алеся Макурина вспоминают, как в декабре первый раз с детьми собрались около школы, разобрали листовки и пошли раздавать. Во второй раз это было 3 января.

— Это нужно было нашему классу, чтобы их сплотить. Они у нас импульсивные все и немножко вредные, но эта история класс очень сплотила. Они молодцы. Мы сами не ожидали, что они будут так помогать своему однокласснику.