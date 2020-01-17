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В гомельской области будет работать ещё один отряд быстрого реагирования на ЧС

17.01.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В гомельской области будет работать ещё один отряд быстрого реагирования на ЧС

В гомельской области будет работать ещё один отряд быстрого реагирования на ЧС.

На днях уже в г.Жлобин был сформирован отряд быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации.

Также как и в г.Мозырь:

✅ Сотрудники Красного Креста г.Гомель провели рабочую встречу с руководством районной организации чрезвычайных ситуаций города Жлобин. ⠀

✅Сотрудники поделились уже имеющимся опытом.

✅ Рассмотрели алгоритм взаимодействия при чрезвычайных ситуациях и планы на ближайшее время.

✅Волонтеры отряда закрепили свои навыки в реагировании на чрезвычайные ситуации при помощи IT технологий. Ребята готовы заступить на дежурство с полным багажом знаний и умений.

В гомельской области будет работать ещё один отряд быстрого реагирования на ЧС
В гомельской области будет работать ещё один отряд быстрого реагирования на ЧС

 
Теги: Гомель
 
 
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В гомельской области будет работать ещё один отряд быстрого реагирования на ЧС. На днях уже в г.Жлобин был сформирован отряд быстрого реагирования...
 
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