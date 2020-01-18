Маленькие герои, коттедж Кочановой, взрывы, дети под угрозой приюта и крутой МАЗ - все за вчера

Вот здесь наша текстовая «Экономика на пальцах» наша Оля Лойко обсуждает с независимым аналитиком Сергеем Чалым, что накануне президентских выборов в Беларуси страна столкнулась с серьезными вызовами. «Харизма пропала. Пропало везение, умение творить чудеса. Наоборот, переговоры идут, кажется, вполне спокойно, а президент взрывает ситуацию и мы имеем тот результат, который мы имеем сейчас. Мы наблюдаем конец эпохи… Революции происходят не тогда, когда все плохо, а когда есть резкий разрыв между трендом надежды и жестокой реальностью, когда все идет не так, как хотелось. Когда есть ощущение, что будет хуже и хуже обозримо долго, — говорит он. — Понятно, что у нас никакой революции не произойдет, хорошо связанный пациент в анестезии не нуждается, но люди могут голосовать ногами. Что и происходит». Что будет дальше — читайте здесь.
А в офисе TUT.BY вчера награждали ребят из 6-го «А» средней школы № 161 Минска. Они раздавал листовки, чтобы собрать деньги на лечение своего одноклассника Ильи Давидовича. И именно эти дети — открытые, искренние и добрые — стали героями года — 2019 по версии читателей TUT.BY. Их поздравила наша главный редактор Марина Золотова, видеопоздравление передала Дарья Домрачева — смотрите, как было трогательно.
Помните, у нас с 1 января заработала автоматизированная информационная система исполнения денежных обязательств Она упростила списание денег за долги с банковских счетов людей и компаний — теперь все происходит автоматически за 15 минут. Рассказываем, как прошли первые две недели работы системы и сколько банкам в день приходит запросов на взыскание долгов.
Нас тут МАРТ просил… Недавно наш FINANCE.TUT.BY рассчитывал, как изменится жировка в минской «двушке» после утверждения тарифов на жилищно-коммунальные услуги на 2020 год. МАРТ с нашим расчетом не согласился и попросил пересчитать по специальной инструкции, которую используют для официальных подсчетов пятидолларового подорожания. Нам не трудно — держите.
В Бресте — новая традиция. Теперь там есть не только фонарщик, но и трубач. Он ежедневно извещает людей о наступлении полудня. Смотрите, как это происходит.
Вот здесь у нас рассказ о том, кто живет в элитном поселке под Минском, где «Трайпл» продавал шикарные особняки. А еще можем показать дом Натальи Кочановой, который та наконец достроила (нет, не в Логожеске — в Дроздах) — и сразу подарила детям (своим, конечно).
Накануне в Бресте взрывомразнесло четыре гаража. Мы узнали, как это было, и выслушали, что говорят очевидцы о зеваках: «Это идиотизм: едут гражданские, останавливаются поглазеть — и своими машинами забивают проезд для спецтехники. Где мозг у людей?! Там же рвануло, а они едут посмотреть? Да брось ты машину подальше — мало ли: вдруг еще раз рванет!»
71-летний иностранец ждет суда за педофилию в СИЗО Бреста — и это очень странная история. Он говорит, что всего-то поцеловал в общественном месте девочку в щеку — и у них в Норвегии это нормально!
А у нас в студии были проктологи — врачи, работающие с очень интимной сферой, к которым многие не только стесняются, но и боятся идти на прием. Мы узнали, с чем чаще всего к ним обращаются, как люди ведут себя на приеме (иногда даже падают в обморок!), и что нужно делать, чтобы избежать геморроя.
Новая (возможно, последняя — но это неточно) серия бобруйской «саги о трусах из секонда». Женщина заплатила владельцу магазина за украденное бельишко — и мы надеемся, все они там наконец успокоятся.
В стране прошли областные олимпиады по учебным предметам. У Николая Лукашенко — диплом третьей степени в Минской области по химии. Обычно на «республику» едут обладатели первой и второй, но здесь есть варианты.
Помните семью, где отец не пускал троих детей в школу? Он по-прежнему не работает и чудит, в доме нет денег даже на дрова — и над детьми, несмотря на все старания чиновников (и это не сарказм) нависла угроза изъятия и приюта.
А мы пригласили в студию тех, кого воспитывали не родные родители, а отчимы и мачехи. Они рассказали, как складывались их отношения, что было самым трудным и за что благодарны (или нет) тем, кто растил их. Некоторые, говорят, завидовали детдомовским…
Ну и посмотрите на совместные фото балерин и сотрудников МЧС. Утонченные красавицы и настоящие мачо вместе — это так мило. А заодно почитайте интервью с лучшей белорусской танцовщицей — знаете, кто это?
О СПОРТЕ
Мы все же не увидим нашу Арину Соболенко в финале турнира в Аделаиде — первая ракетка Беларуси уступила украинке Даяне Ястремской. Ну ничего, будем болеть за нее дальше — уже в основной сетке открытого чемпионата Австралии, где Арина в первом круге будет соперничать с испанкой Карлой Суарес Наварро (54 WTA).
Вот вам история братьев Бё — суперзвезд мирового биатлона. Они борются за главный «хрусталь» сезона и с особым трепетом празднуют гонки, в которых удается оформить «бодиум» (когда оба брата на подиуме). Наш SPORT.TUT.BY собрал несколько милых моментов про детство и неспортивную жизнь Йоханнеса и Тарьея — и теперь вы точно не сможете оставаться равнодушными к этим обаятельным викингам.