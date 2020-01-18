Маленькие герои, коттедж Кочановой, взрывы, дети под угрозой приюта и крутой МАЗ - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Как вам погодка, водители? Мало того, что туман , так еще и, говорят, на дорогах снова заметили мобильные камеры . Погода, конечно, жжет: январь — а у белорусов из грядок Витебске взошел чеснок. Фотофакт">вылезает чеснок, на клумбах распускаются анютины глазки … Дальше, говорят, еще чудесатее будет . Давайте лучше останемся дома и почитаем важные новости и хорошие текст, которые были у нас вчера.



Фото: dimid_by

ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

Вот здесь наша текстовая «Экономика на пальцах» наша Оля Лойко обсуждает с независимым аналитиком Сергеем Чалым, что накануне президентских выборов в Беларуси страна столкнулась с серьезными вызовами. «Харизма пропала. Пропало везение, умение творить чудеса. Наоборот, переговоры идут, кажется, вполне спокойно, а президент взрывает ситуацию и мы имеем тот результат, который мы имеем сейчас. Мы наблюдаем конец эпохи … Революции происходят не тогда, когда все плохо, а когда есть резкий разрыв между трендом надежды и жестокой реальностью, когда все идет не так, как хотелось. Когда есть ощущение, что будет хуже и хуже обозримо долго, — говорит он. — Понятно, что у нас никакой революции не произойдет, хорошо связанный пациент в анестезии не нуждается, но люди могут голосовать ногами. Что и происходит». Что будет дальше — читайте здесь .

наша Оля Лойко обсуждает с независимым аналитиком Сергеем Чалым, что накануне президентских выборов в Беларуси страна столкнулась с серьезными вызовами. «Харизма пропала. Пропало везение, умение творить чудеса. Наоборот, переговоры идут, кажется, вполне спокойно, а президент взрывает ситуацию и мы имеем тот результат, который мы имеем сейчас. … Революции происходят не тогда, когда все плохо, а когда есть резкий разрыв между трендом надежды и жестокой реальностью, когда все идет не так, как хотелось. Когда есть ощущение, что будет хуже и хуже обозримо долго, — говорит он. — Понятно, что у нас никакой революции не произойдет, хорошо связанный пациент в анестезии не нуждается, но люди могут голосовать ногами. Что и происходит». . А в офисе TUT.BY вчера награждали ребят из 6-го «А» средней школы № 161 Минска. Они раздавал листовки, чтобы собрать деньги на лечение своего одноклассника Ильи Давидовича. И именно эти дети — открытые, искренние и добрые — стали героями года — 2019 по версии читателей TUT.BY. Их поздравила наша главный редактор Марина Золотова, видеопоздравление передала Дарья Домрачева — смотрите, как было трогательно .









ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

В Бресте — новая традиция . Теперь там есть не только фонарщик, но и трубач. Он ежедневно извещает людей о наступлении полудня. Смотрите, как это происходит .

. Теперь там есть не только фонарщик, но и трубач. Он ежедневно извещает людей о наступлении полудня. . Вот здесь у нас рассказ о том, кто живет в элитном поселке под Минском , где «Трайпл» продавал шикарные особняки. А еще можем показать дом Натальи Кочановой , который та наконец достроила (нет, не в Логожеске — в Дроздах) — и сразу подарила детям (своим, конечно).

, где «Трайпл» продавал шикарные особняки. А еще можем показать , который та наконец достроила (нет, не в Логожеске — в Дроздах) — и сразу подарила детям (своим, конечно). Помните актера Купаловского театра Артема Бородича ? Он отсидел почти 4 года за хранение наркотиков — и рассказал нам обо всем, кроме, собственно наркотиков: каково творческому человечку в колонии и что же дальше .

? Он отсидел почти 4 года за хранение наркотиков — и рассказал нам обо всем, кроме, собственно наркотиков: . Накануне в Бресте взрывом разнесло четыре гаража. Мы узнали, как это было , и выслушали, что говорят очевидцы о зеваках: «Это идиотизм: едут гражданские, останавливаются поглазеть — и своими машинами забивают проезд для спецтехники. Где мозг у людей?! Там же рвануло, а они едут посмотреть? Да брось ты машину подальше — мало ли: вдруг еще раз рванет!»









А мы пригласили в студию тех, кого воспитывали не родные родители , а отчимы и мачехи. Они рассказали, как складывались их отношения, что было самым трудным и за что благодарны (или нет) тем, кто растил их. Некоторые, говорят, завидовали детдомовским …

, а отчимы и мачехи. Они рассказали, как складывались их отношения, что было самым трудным и за что благодарны (или нет) тем, кто растил их. … Помните пропавший из Мстиславля 500-летний меч ? Он уже в Могилеве — и вот здесь много фото и продолжение детективной истории .

? Он уже в Могилеве — и . Ну и посмотрите на совместные фото балерин и сотрудников МЧС. Утонченные красавицы и настоящие мачо вместе — это так мило . А заодно почитайте интервью с лучшей белорусской танцовщицей — знаете, кто это ?

О СПОРТЕ

Мы все же не увидим нашу Арину Соболенко в финале турнира в Аделаиде — первая ракетка Беларуси уступила украинке Даяне Ястремской . Ну ничего, будем болеть за нее дальше — уже в основной сетке открытого чемпионата Австралии, где Арина в первом круге будет соперничать с испанкой Карлой Суарес Наварро (54 WTA).

в финале турнира в Аделаиде — первая ракетка Беларуси . Ну ничего, будем болеть за нее дальше — уже в открытого чемпионата Австралии, где Арина в первом круге будет соперничать с испанкой Карлой Суарес Наварро (54 WTA). А наш МАЗ под управлением Сергея Вязовича стал третьим по итогам ралли-рейда «Дакар-2020» . Второй раз в истории белорусский экипаж оказывается на пьедестале самого престижного автомарафона в мире! Поздравляем, вы крутые!

под управлением Сергея Вязовича . Второй раз в истории белорусский экипаж оказывается на пьедестале самого престижного автомарафона в мире! Поздравляем, вы крутые! Вот вам история братьев Бё — суперзвезд мирового биатлона. Они борются за главный «хрусталь» сезона и с особым трепетом празднуют гонки, в которых удается оформить «бодиум» (когда оба брата на подиуме). Наш SPORT.TUT.BY собрал несколько милых моментов про детство и неспортивную жизнь Йоханнеса и Тарьея — и теперь вы точно не сможете оставаться равнодушными к этим обаятельным викингам.

Все новости пятницы, 17 января





Кстати. Завтра же Крещение! С морозами, льдом и прорубями не сложилось, но окунуться-то все равно можно — давайте расскажем, где организовали и освятили места для окунаний в Витебске , Гомеле , Гродно , Минске и Могилеве . Нет, мы ничего не пропустили: в Бресте снова принципиально не освящают купели .

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