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Маленькие герои, коттедж Кочановой, взрывы, дети под угрозой приюта и крутой МАЗ - все за вчера

18.01.2020 10:06 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Как вам погодка, водители? Мало того, что туман, так еще и, говорят, на дорогах снова заметили мобильные камеры. Погода, конечно, жжет: январь — а у белорусов из грядок Витебске взошел чеснок. Фотофакт">вылезает чеснок, на клумбах распускаются анютины глазки… Дальше, говорят, еще чудесатее будет. Давайте лучше останемся дома и почитаем важные новости и хорошие текст, которые были у нас вчера.


Фото: dimid_by

ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

  • Вот здесь наша текстовая «Экономика на пальцах» наша Оля Лойко обсуждает с независимым аналитиком Сергеем Чалым, что накануне президентских выборов в Беларуси страна столкнулась с серьезными вызовами. «Харизма пропала. Пропало везение, умение творить чудеса. Наоборот, переговоры идут, кажется, вполне спокойно, а президент взрывает ситуацию и мы имеем тот результат, который мы имеем сейчас. Мы наблюдаем конец эпохи… Революции происходят не тогда, когда все плохо, а когда есть резкий разрыв между трендом надежды и жестокой реальностью, когда все идет не так, как хотелось. Когда есть ощущение, что будет хуже и хуже обозримо долго, — говорит он. — Понятно, что у нас никакой революции не произойдет, хорошо связанный пациент в анестезии не нуждается, но люди могут голосовать ногами. Что и происходит». Что будет дальше — читайте здесь.
  • А в офисе TUT.BY вчера награждали ребят из 6-го «А» средней школы № 161 Минска. Они раздавал листовки, чтобы собрать деньги на лечение своего одноклассника Ильи Давидовича. И именно эти дети — открытые, искренние и добрые — стали героями года — 2019 по версии читателей TUT.BY. Их поздравила наша главный редактор Марина Золотова, видеопоздравление передала Дарья Домрачева — смотрите, как было трогательно.


  • Президент своим указом внес изменения по пенсиям некоторых работников — рассказываем, для кого, что и как меняется.
  • Помните, у нас с 1 января заработала автоматизированная информационная система исполнения денежных обязательств Она упростила списание денег за долги с банковских счетов людей и компаний — теперь все происходит автоматически за 15 минут. Рассказываем, как прошли первые две недели работы системы и сколько банкам в день приходит запросов на взыскание долгов.
  • Нас тут МАРТ просил… Недавно наш FINANCE.TUT.BY рассчитывал, как изменится жировка в минской «двушке» после утверждения тарифов на жилищно-коммунальные услуги на 2020 год. МАРТ с нашим расчетом не согласился и попросил пересчитать по специальной инструкции, которую используют для официальных подсчетов пятидолларового подорожания. Нам не трудно — держите.
  • В Украине скандал — премьер-министр подал в отставку. Все это из-за «с обытий, разворачивающихся вокруг слитых в сеть файлов, смонтированных из фрагментов записей совещаний в Правительстве. Их содержание искусственно создает представление, будто премьер и его команда не уважают президента». Вы же помните, в чем дело? Зеленский дал две недели, чтобы установить причастных к записи разговоров — и отставку не принял. Что это было — вот здесь объяснит наш эксперт по Украине Александр Федута.


ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

  • В Бресте — новая традиция. Теперь там есть не только фонарщик, но и трубач. Он ежедневно извещает людей о наступлении полудня. Смотрите, как это происходит.
  • Вот здесь у нас рассказ о том, кто живет в элитном поселке под Минском, где «Трайпл» продавал шикарные особняки. А еще можем показать дом Натальи Кочановой, который та наконец достроила (нет, не в Логожеске — в Дроздах) — и сразу подарила детям (своим, конечно).
  • Помните актера Купаловского театра Артема Бородича? Он отсидел почти 4 года за хранение наркотиков — и рассказал нам обо всем, кроме, собственно наркотиков: каково творческому человечку в колонии и что же дальше.
  • Накануне в Бресте взрывом разнесло четыре гаража. Мы узнали, как это было, и выслушали, что говорят очевидцы о зеваках: «Это идиотизм: едут гражданские, останавливаются поглазеть — и своими машинами забивают проезд для спецтехники. Где мозг у людей?! Там же рвануло, а они едут посмотреть? Да брось ты машину подальше — мало ли: вдруг еще раз рванет!»


  • А вот подробности трагедии в Барановичах, где произошел взрыв — и один мужчина потерял ноги, еще двое пострадали не так серьезно.
  • Расскажем и что произошло на курорте в Словакии, где после столкновения с другим лыжником погиб белорус. Парню было всего 27.
  • 71-летний иностранец ждет суда за педофилию в СИЗО Бреста — и это очень странная история. Он говорит, что всего-то поцеловал в общественном месте девочку в щеку — и у них в Норвегии это нормально!
  • А у нас в студии были проктологи — врачи, работающие с очень интимной сферой, к которым многие не только стесняются, но и боятся идти на прием. Мы узнали, с чем чаще всего к ним обращаются, как люди ведут себя на приеме (иногда даже падают в обморок!), и что нужно делать, чтобы избежать геморроя.
  • Новая (возможно, последняя — но это неточно) серия бобруйской «саги о трусах из секонда». Женщина заплатила владельцу магазина за украденное бельишко — и мы надеемся, все они там наконец успокоятся.
  • В стране прошли областные олимпиады по учебным предметам. У Николая Лукашенко — диплом третьей степени в Минской области по химии. Обычно на «республику» едут обладатели первой и второй, но здесь есть варианты.
  • А вот что происходит в гомельском педколледже спустя месяц после бунта студенток.
  • Помните семью, где отец не пускал троих детей в школу? Он по-прежнему не работает и чудит, в доме нет денег даже на дрова — и над детьми, несмотря на все старания чиновников (и это не сарказм) нависла угроза изъятия и приюта.


О СПОРТЕ

  • Мы все же не увидим нашу Арину Соболенко в финале турнира в Аделаиде — первая ракетка Беларуси уступила украинке Даяне Ястремской. Ну ничего, будем болеть за нее дальше — уже в основной сетке открытого чемпионата Австралии, где Арина в первом круге будет соперничать с испанкой Карлой Суарес Наварро (54 WTA).
  • А наш МАЗ под управлением Сергея Вязовича стал третьим по итогам ралли-рейда «Дакар-2020». Второй раз в истории белорусский экипаж оказывается на пьедестале самого престижного автомарафона в мире! Поздравляем, вы крутые!
  • Вот вам история братьев Бё — суперзвезд мирового биатлона. Они борются за главный «хрусталь» сезона и с особым трепетом празднуют гонки, в которых удается оформить «бодиум» (когда оба брата на подиуме). Наш SPORT.TUT.BY собрал несколько милых моментов про детство и неспортивную жизнь Йоханнеса и Тарьея — и теперь вы точно не сможете оставаться равнодушными к этим обаятельным викингам.

Все новости пятницы, 17 января


Кстати. Завтра же Крещение! С морозами, льдом и прорубями не сложилось, но окунуться-то все равно можно — давайте расскажем, где организовали и освятили места для окунаний в Витебске, Гомеле, Гродно, Минске и Могилеве. Нет, мы ничего не пропустили: в Бресте снова принципиально не освящают купели.

Ваша редакция

Сейчас, рано утром, в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Доброе утро! Как вам погодка, водители? Мало того, что туман, так еще и, говорят, на дорогах снова заметили мобильные камеры. Погода, конечно, жжет: январь - а у...
 
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