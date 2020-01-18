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«Отдали долг по зарплате - одним из колхоза». Что нового у семьи из-под Лиозно, которая сидела без денег

18.01.2020 10:40 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Многодетной семье Котиковых из-под Лиозно, которая перед Новым годом осталась без зарплаты и детского пособия, после публикации TUT.BY хотели помочь многие читатели. «Люди были готовы прислать и посылки с вещами и продуктами, и денежные переводы. Но тем, кто хотел помочь материально, я вежливо отказывала. Объясняла им, что мы не просили ни у кого денег — хотели только, чтобы колхоз отдал нам положенное: зарплату мужа и «детские», — говорит Римма Котикова.


Римма Котикова с детьми. Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Римма говорит, что теперь материальное положение семьи улучшилось: ОАО «Рубежница», где работает механизатором ее муж Сергей Котиков, выплатило ему 1000 рублей.

— Это остаток зарплаты за октябрь, а также вся зарплата за ноябрь прошлого года. Правда, с долгом по зарплате за эти месяцы хозяйство рассчиталось только с одним Сергеем. Больше никто в колхозе денег за это время не получил.

Многодетная семья начала благоустраивать кухню, а также ремонтировать печку.

— Все это было у нас в планах уже давно. Но из-за того, что не было денег, приходилось откладывать эти ремонты, — объясняет Римма.

Что касается помощи от неравнодушных людей, Римма говорит, что всем очень благодарна, но деньги отказалась принимать:

— Не смогла отказать только нескольким людям — они очень искренне хотели прислать моим детям приятные посылки. В одной, из Минска, пришли очень милые сувениры. А в другой — детское питание: смеси, каши, пюре.

А еще в деревню Замшино поедут представители благотворительного сообщества «Доброе сердце» и привезут помощь всем сельчанам. В торговом центре «Беларусь» в Витебске до 18 января волонтеры собирают продукты, а также подарки для детей.

— Мне позвонили из «Доброго сердца» и сказали, что хотят помочь. Я ответила, что если есть такая возможность, устройте праздник не только для моих детей, но для других ребятишек из нашей деревни. Ведь и их мамы и папы не получают зарплату. Волонтеры согласились. Теперь вот ждем в Замшино гостей! — говорит Римма Котикова.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Многодетной семье Котиковых из-под Лиозно, которая перед Новым годом осталась без зарплаты и детского пособия, после публикации TUT.BY хотели помочь многие читатели....
 
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